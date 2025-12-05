Abinader juramenta 865 nuevos agentes para fortalecer el control migratorio en todo el país

El presidente Luis Abinader juramentó a 865 nuevos agentes migratorios para reforzar el control fronterizo en todo el país.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que la incorporación amplía la capacidad operativa del Estado y fortalece la presencia institucional.

Los nuevos integrantes incluyen 800 Agentes de Reacción Rápida y 65 miembros de la Unidad de Reacción Rápida.

Durante el acto en el Coliseo Teo Cruz, Abinader instó a los agentes a cumplir la Constitución, las leyes y la Ley General de Migración.

El mandatario agradeció la disposición de los juramentados tras declararlos formalmente investidos.

El director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, afirmó que el Gobierno avanza en las medidas 5 y 6 con apego a los derechos humanos.

Estas medidas incluyen la incorporación de 750 agentes para habilitar oficinas de control en las 32 provincias y mejorar la respuesta ante la migración irregular.

Lee Ballester explicó que el entrenamiento está alineado con el marco jurídico nacional e internacional para modernizar la gestión migratoria y sostuvo que estas acciones fortalecen las instituciones responsables del control fronterizo.

También destacó la resolución del Consejo de Seguridad y Defensa, adoptada en octubre de 2024, que refuerza el compromiso con la soberanía nacional.

El coordinador militar de la DGM, general retirado Franklin Antonio Garris Peralta, afirmó que con esta promoción la institución suma 1,030 agentes formados.

Garris Peralta indicó que los nuevos agentes fueron seleccionados entre más de 5,000 aspirantes evaluados física y psicológicamente.

La graduanda Daniela María Presinal Rossi agradeció la formación recibida en leyes migratorias, derechos humanos y técnicas operativas.

Recibieron diplomas Robinson Viviana, Rosa Angélica Vázquez y Yeison Manuel Delgadillo Díaz, en representación de sus promociones.

Al cierre, la DGM entregó un reconocimiento al presidente Abinader por su liderazgo en una política migratoria responsable.

