El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, una infraestructura penitenciaria con capacidad para 545 personas privadas de libertad y una inversión superior a los RD$790 millones.

La obra fue entregada junto al ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Jean Luis Rodríguez, y sustituirá al antiguo recinto preventivo de La Altagracia, conocido como La Preventiva de La Romana o de La Colón, según las referencias de las autoridades penitenciarias.

Durante el acto, Abinader manifestó que la reforma penitenciaria es fundamental para la seguridad ciudadana y sostuvo que los nuevos centros deben funcionar como espacios de rehabilitación.

"Estas cárceles así ya preparadas tienen que convertirse en rehabilitación", expresó el mandatario.

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Por su parte, el ministro Jean Luis Rodríguez indicó que el Estado debe garantizar condiciones seguras y dignas en los centros penitenciarios. También informó que las infraestructuras desarrolladas por el MIVED tienen capacidad para albergar aproximadamente a 5,500 personas privadas de libertad y que la proyección es superar las 14,000 plazas para 2028.

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Capacidad e instalaciones

El Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya fue construido sobre una superficie cercana a los 9,000 metros cuadrados. Aunque tiene capacidad para 545 internos, comenzará a funcionar con 211 personas privadas de libertad, de ambos géneros.

La infraestructura dispone de celdas independientes para hombres y mujeres, comedor, cancha deportiva, edificio administrativo, área de cacheo, torre de vigilancia, garita y caseta de visitas. También cuenta con espacios para el manejo de gas y residuos.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, recordó que el antiguo recinto de Higüey había sido escenario de una tragedia con víctimas mortales, asociada al hacinamiento, el deterioro de las instalaciones y su ubicación.

Santana señaló que el nuevo establecimiento funcionará como centro de detención provisional para personas que todavía no han recibido sentencia.

La inauguración forma parte de las obras penitenciarias que desarrolla el Gobierno mediante el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, como parte del proceso de transformación de la infraestructura del sistema penitenciario dominicano.