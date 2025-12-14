Abinader inaugura la reconstrucción de carretera El Cercado-Hondo Valle en Elías Piña

Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad .

Abinader explicó que la zona posee una vocación especial tanto agrícola como turística, con condiciones favorables para cultivos de clima templado y producción en invernaderos, lo que permitirá suplir la demanda del polo turístico de Pedernales.

Durante el acto, el mandatario destacó que la obra responde a la visión de desarrollo integral del sur y de la frontera, al impulsar la producción agrícola, el turismo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde nace la República Dominicana. Señaló que esta infraestructura deja atrás décadas de aislamiento y abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico y social.

La vía representa un avance trascendental en conectividad, movilidad y calidad de vida para más de 45,000 habitantes de esta zona estratégica del país, agregó la información.

Asimismo, recordó que esta carretera fue una deuda histórica del Estado, priorizada por su impacto humano, ya que el trayecto entre El Cercado y Hondo Valle se reduce de más de dos horas a menos de 20 minutos.

El jefe de Estado exhortó a la población a cuidar la vía y felicitó al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, a los contratistas y a todo el personal técnico involucrado en la ejecución del proyecto.

De su lado, el ministro Estrella resaltó que la obra fue construida con altos estándares de calidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona, una de las más lluviosas del país.

Explicó que el proyecto incluyó, además del tramo principal, la intervención de calles urbanas en El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle, así como la construcción de más de 20 puentes y cerca de 60 alcantarillas con un sistema de drenaje diseñado para manejar altos niveles de lluvia, reduciendo riesgos de inundaciones y deslizamientos, y garantizando la durabilidad de la vía.

El funcionario informó que ya se encuentran en proceso de licitación varios puentes estratégicos para la zona fronteriza, como parte del plan de fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo territorial.

Entre las obras licitadas figuran el puente de Derrumbadero, el puente de Sabana Larga y el puente de Guayajayuco, infraestructuras claves para garantizar un tránsito seguro, mejorar la integración de las comunidades y reforzar la soberanía en esta región donde nace la República Dominicana.

Dijo que la ejecución consistió en una reconstrucción integral de la carretera, incluyendo la remoción de material inestable y la colocación de una base estructural sólida, diseñada para resistir las condiciones climáticas y la compleja topografía de la región.