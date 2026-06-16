Abinader encabeza lanzamiento de la campaña “Inquebrantables”

El presidente Luis Abinader encabezó este martes el lanzamiento de la campaña nacional “Inquebrantables”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la formación en valores, la resiliencia y la toma de decisiones positivas entre niños, adolescentes y jóvenes dominicanos.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la juventud representa una de las mayores oportunidades para el desarrollo del país y sostuvo que ningún joven debe ser definido por sus circunstancias, sus heridas, sus errores o las limitaciones de su entorno.

“Tu futuro no lo determina el lugar donde naciste, ni las dificultades que hayas enfrentado, ni los errores que hayas cometido”, expresó el presidente Abinader, al definir Inquebrantables como una causa nacional que trasciende diferencias políticas y coloca a la juventud en el centro de las políticas públicas.

El jefe de Estado destacó que los jóvenes dominicanos necesitan oportunidades en el presente, no promesas para el futuro, y señaló que la campaña busca construir una amplia red de apoyo que les permita enfrentar los desafíos de su entorno con acompañamiento, orientación y mayores oportunidades de desarrollo.

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El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, afirmó que esta iniciativa constituye un llamado al fortalecimiento y defensa de la juventud, las familias, las escuelas y las comunidades.

Durante su intervención de apertura, Abreu destacó que Inquebrantables busca hacer visible que la mayoría de la juventud dominicana es sana, creativa y emprendedora, contrario a lo que muchas veces se divulga en las redes sociales.

Señaló que esa juventud está representada por más de 3 millones 300 mil jóvenes que estudian en escuelas, colegios, universidades, INFOTEP, ITLA y otros centros de formación; jóvenes que crean arte, impulsan emprendimientos, practican deportes y forman parte de grupos religiosos, comunitarios y sociales.

“Buscamos hacer visible la inquebrantabilidad de la juventud dominicana, porque la mayoría absoluta de nuestra juventud es sana”, afirmó Abreu, al tiempo que destacó que la campaña también convoca a la movilización de la sociedad para apoyar a jóvenes vulnerables y fortalecer su espíritu de creatividad, estudio y emprendimiento.

Por su parte, Raúl Baz, responsable de la presentación de la campaña, explicó que Inquebrantables surge como una respuesta comunicacional a problemáticas que afectan a niños, adolescentes y jóvenes, entre ellas la violencia, el abuso, el bullying, las drogas, la deserción escolar y otras presiones sociales.

Baz indicó que la propuesta rompe con los modelos tradicionales de prevención al no enfocarse únicamente en las estadísticas negativas, sino en las decisiones correctas, la resiliencia y las historias de quienes han sabido resistir la presión, pedir ayuda, levantarse y elegir un mejor camino.

La campaña fue impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, junto a la Procuraduría General de la República, tras analizar distintas problemáticas que afectan a la niñez, la adolescencia y la juventud. Según sus promotores, la iniciativa busca generar una conversación nacional basada en historias de superación, actitud y decisiones valientes, bajo el concepto creativo “Mi Primera Vez Inquebrantable”.

Como parte de la jornada, varios estudiantes compartieron ante los asistentes testimonios sobre su “primera vez inquebrantable”, relatando experiencias personales en las que decidieron enfrentar situaciones difíciles, resistir presiones o tomar decisiones que marcaron positivamente sus vidas.

Asimismo, fue presentado un audiovisual en el que diversas personalidades dominicanas narran momentos decisivos de sus trayectorias personales y profesionales, con mensajes de superación, resiliencia, liderazgo y responsabilidad dirigidos a las nuevas generaciones.

Uno de los aspectos más novedosos de Inquebrantables es que todas sus acciones serán financiadas con recursos recuperados de la corrupción y del narcotráfico. De esta manera, fondos que antes estuvieron vinculados al daño social serán transformados en oportunidades para educar, orientar, proteger y promover mejores actitudes entre los jóvenes y entre todos los dominicanos.

La campaña cuenta con el respaldo de personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional, quienes se sumaron como Inquebrantables para compartir sus experiencias y aportar su voz a esta causa. Entre ellos figuran Luis Oscar Villanueva, Amalia Brea, David Ortiz, Ricardo Ripoll, Giulio Pelliccione, Thania Fernández, Francina Hungría, Luisín Jiménez y Freddy Ginebra.

La iniciativa parte de una idea central: Todos somos inquebrantables.

Inquebrantables busca convertirse en un movimiento nacional de prevención, orientación y esperanza, dirigido a recordarles a los jóvenes que siempre existe una decisión posible, que pedir ayuda es valentía y que ninguna circunstancia tiene más fuerza que la voluntad de levantarse.

La campaña puede ser vista en inquebrantables.do

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