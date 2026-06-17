El programa Mirada Femenina, de Acento TV, dedicará su entrega de este miércoles a analizar varios de los temas de mayor impacto en la agenda nacional e internacional, encabezados por la visita del secretario general de la ONU, António Guterres, a Haití, país que atraviesa una profunda crisis política, humanitaria y de seguridad.

La edición también pondrá atención a la situación haitiana marcada por la violencia de bandas armadas, los desplazamientos internos y la inseguridad alimentaria, así como al reporte de Naciones Unidas que registra más de 2,300 muertes desde principios de año como consecuencia de la violencia criminal.

En el plano nacional, el programa abordará el debate por las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno, la propuesta del expresidente Leonel Fernández de retirar el aumento de impuestos y reformular el Presupuesto General del Estado de 2026, así como la participación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ante la comisión bicameral que estudia el proyecto de simplificación fiscal.

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Otro de los temas centrales será la crisis de seguridad vial en República Dominicana, donde las motocicletas continúan siendo uno de los principales factores de riesgo. Según los datos citados en el guion del programa, el país registra un promedio de tres muertes diarias por accidentes de tránsito en lo que va de 2026.

La entrega también incluirá el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, previsto para este 17 de junio, en el que se definirá el liderazgo académico que conducirá a la universidad pública en una etapa marcada por retos tecnológicos, modernización institucional, expansión regional e investigación científica.

Mirada Femenina se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, en los canales 38 de Claro TV, 39 de Altice y el canal de YouTube Acento TV.

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