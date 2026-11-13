Abinader anuncia hospital materno infantil de RD$ 486 millones y otras obras para La Vega

El presidente Luis Abinader anunció la construcción de un Hospital Materno Infantil en La Vega, con una inversión superior a RD$ 486 millones, durante el sexagésimo segundo Consejo de Ministros, celebrado este viernes en esa provincia.

El centro tendrá 40 camas de internamiento, tres quirófanos, dos salas de parto y 18 unidades de cuidados intensivos maternos, pediátricos y neonatales. La infraestructura contará con tres niveles y más de 1,300 metros cuadrados de construcción.

El proyecto incluirá una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), destinada a ofrecer atención especializada a niños con condiciones especiales, así como una unidad para adolescentes, según explicó el mandatario.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el hospital tendría capacidad para atender unos 2,200 partos al año y que su área de cobertura abarcaría aproximadamente 780,000 habitantes de La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

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El Gobierno prevé que el nuevo centro contribuya a descongestionar el Hospital Regional Doctor Luis Morillo King y reduzca los traslados de pacientes hacia otros establecimientos de salud.

Gobierno reporta inversión de RD$10,181 millones

Durante el encuentro, Paliza informó que la inversión pública ejecutada en La Vega entre 2021 y 2025 superó los RD$10,181 millones, un aumento de 79 % respecto al período 2016-2020, según las cifras presentadas por el Gobierno.

Entre las intervenciones mencionó la construcción y rehabilitación de 1,004 kilómetros de caminos vecinales, además de proyectos de infraestructura vial, agua potable, saneamiento, salud y educación.

Sobre la presa de Guaigüí, el funcionario afirmó que la primera etapa alcanza un 95 % de ejecución. También señaló que avanzan los trabajos en la autopista Duarte, con una inversión superior a RD$1,000 millones.

En cuanto a la carretera hacia Jarabacoa, indicó que la reconstrucción y ampliación representa una inversión superior a RD$6,700 millones. Para acelerar los trabajos, el Gobierno incorporará un segundo contratista.

Anuncian proyectos educativos y culturales

Entre los compromisos asumidos durante el Consejo de Ministros figura la identificación de terrenos o edificaciones para instalar una sede del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en La Vega.

Paliza también anunció un estudio de viabilidad para convertir el antiguo casino central en una escuela de bellas artes y una casa de la cultura.

Otra comisión evaluará la situación de los terrenos donde se encuentra la barriada de Nibaje, con el propósito de determinar la posibilidad de adquirirlos o expropiarlos para avanzar posteriormente con la titulación de las viviendas.

El Gobierno informó, además, que la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) recibirá un aporte cercano a RD$50 millones para la construcción de su biblioteca.

Otras inversiones anunciadas para la provincia

En materia deportiva, Abinader mencionó la construcción de la nueva Arena Olímpica de La Vega y la remodelación del Centro Olímpico provincial.

El mandatario también se refirió a la ejecución de puentes, obras de asfaltado, techados deportivos y unidades de diálisis en distintos municipios.

Durante su intervención, Paliza indicó que La Vega registra una tasa de pobreza de 12.2 % y que el Cibao Sur redujo la pobreza monetaria de 23.3 % en 2019 a 10.8 % en 2025. Asimismo, afirmó que el ingreso real per cápita de los hogares de esa región aumentó 26.6 % durante el período.

En el sector agropecuario, señaló que el Banco Agrícola ha canalizado más de RD$26,000 millones en financiamiento entre 2020 y 2026.

El Consejo de Ministros fue encabezado por Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. El Gobierno presentó los anuncios como parte de una agenda de inversiones y proyectos para la provincia, aunque varias de las iniciativas todavía dependen de estudios, selección de terrenos o etapas pendientes de ejecución.

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