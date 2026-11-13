La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) advirtió que podrían registrarse retrasos, cambios de horario y cancelaciones en vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra en República Dominicana, debido a las restricciones temporales dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales aeroportuarias.
También pidió mantenerse atentos a las informaciones oficiales sobre la evolución de la situación.
AERODOM indicó que mantiene la coordinación con las aerolíneas y las autoridades para dar seguimiento a las restricciones y sus posibles efectos en las operaciones aéreas.
La advertencia se produce luego de que la FAA ordenara suspender los despegues en los aeropuertos estadounidenses debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.
La disposición establece que los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras que las operaciones internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluadas caso por caso.
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