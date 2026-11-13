SIPEN inaugura escuela para orientar a afiliados sobre el sistema de pensiones

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) inauguró este jueves la Escuela Previsional Persia Álvarez de Hernández, un espacio destinado a orientar a los afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones y a la ciudadanía sobre sus derechos, beneficios y el funcionamiento del régimen previsional.

La actividad estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres.

Durante el acto, Peña destacó la importancia de acercar la información sobre pensiones a la población y reconoció la trayectoria de Persia Álvarez de Hernández, quien fue la primera persona en dirigir la institución.

La vicepresidenta señaló que la homenajeada contribuyó con su liderazgo a sentar las bases del sistema previsional dominicano y consideró que su trayectoria representa un ejemplo de servicio público.

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Por su parte, Torres explicó que la escuela busca ofrecer formación continua para que los ciudadanos comprendan el sistema, conozcan sus derechos y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

«Queremos que la Escuela Previsional doña Persia Álvarez de Hernández sea un espacio de formación continua abierto al conocimiento, al diálogo y al desarrollo de capacidades», expresó el funcionario.

Reconocen trayectoria de Persia Álvarez

Como parte de la ceremonia fue develada una tarja conmemorativa en honor a Persia Álvarez de Hernández, quien estuvo presente en la actividad junto a su esposo, Miguel Hernández.

La inauguración contó con la asistencia de representantes de distintas instituciones públicas, entre ellos los superintendentes del Mercado de Valores, Ernesto A. Bournigal Read; de Electricidad, Andrés Astacio Polanco; de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton; y de Bancos, Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea.

También participaron el gerente del Banco Central, Ervin Novas; el diputado Rafael Castillo; el dirigente sindical Gabriel del Río; representantes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), ministros y otras autoridades gubernamentales.

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