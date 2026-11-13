SIPEN inaugura escuela para orientar a afiliados sobre el sistema de pensiones

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) inauguró este jueves la Escuela Previsional Persia Álvarez de Hernández, un espacio destinado a orientar a los afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones y a la ciudadanía sobre sus derechos, beneficios y el funcionamiento del régimen previsional.
La actividad estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres.
Durante el acto, Peña destacó la importancia de acercar la información sobre pensiones a la población y reconoció la trayectoria de Persia Álvarez de Hernández, quien fue la primera persona en dirigir la institución.
La vicepresidenta señaló que la homenajeada contribuyó con su liderazgo a sentar las bases del sistema previsional dominicano y consideró que su trayectoria representa un ejemplo de servicio público.
Por su parte, Torres explicó que la escuela busca ofrecer formación continua para que los ciudadanos comprendan el sistema, conozcan sus derechos y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.
«Queremos que la Escuela Previsional doña Persia Álvarez de Hernández sea un espacio de formación continua abierto al conocimiento, al diálogo y al desarrollo de capacidades», expresó el funcionario.
Reconocen trayectoria de Persia Álvarez
Como parte de la ceremonia fue develada una tarja conmemorativa en honor a Persia Álvarez de Hernández, quien estuvo presente en la actividad junto a su esposo, Miguel Hernández.
La inauguración contó con la asistencia de representantes de distintas instituciones públicas, entre ellos los superintendentes del Mercado de Valores, Ernesto A. Bournigal Read; de Electricidad, Andrés Astacio Polanco; de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton; y de Bancos, Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea.
También participaron el gerente del Banco Central, Ervin Novas; el diputado Rafael Castillo; el dirigente sindical Gabriel del Río; representantes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), ministros y otras autoridades gubernamentales.
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