Rafael Báez Pérez, conocido como Cucullo Báez, consideró que la participación del Movimiento Revolucionario 14 de Junio en la guerra civil de 1965 y frente a la intervención militar de los Estados Unidos fue fundamental para que la resistencia se organizara y tuviera éxito en la creación de los comandos en la capital, en particular en la zona norte.

Explicó que, pese al fracaso de la guerrilla encabezada por Manolo Tavárez Justo en noviembre de 1963, el 14 de Junio mantuvo su organización política, y que una buena parte de los comandos que se crearon para defender la soberanía se establecieron en locales de sus miembros.

Admitió que Rafael Tomás Fernández Domínguez, líder del movimiento constitucionalista, y Francisco Alberto Caamaño tenían confianza en el 14 de Junio y utilizaron frecuentemente sus servicios para decisiones consideradas atrevidas, entre ellas la toma del Palacio Nacional.

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El Buró Militar del 14 de Junio estuvo encabezado por Fafa Taveras y Juan Miguel Román, y al momento de estallar la revuelta constitucionalista el 24 de abril de 1965, la dirección de esa organización se encontraba analizando las causas del fracaso de la guerrilla de Manolo.

Báez Pérez indicó que nadie estaba preparado para el golpe militar del 24 de abril y que inicialmente el 14 de Junio tenía dudas sobre la posibilidad de un golpe de Estado contra el triunvirato encabezado por Donald Reid Cabral.

Organización de la resistencia

Describió cómo se estructuró la resistencia en la zona norte de la capital, donde fue designado junto a Roberto Duvergé, Orlando Sánchez Díaz y Amín Abel, y relató las principales batallas, en especial las libradas contra fuerzas de San Isidro y tropas estadounidenses en el cementerio de la avenida Máximo Gómez.

Señaló que los días más críticos de la llamada Operación Limpieza fueron el 15 y 16 de junio, cuando las fuerzas estadounidenses comprendieron que no podrían controlar el país sin enfrentar grandes costos.

Observó que la intervención se realizó con la expectativa de lograr un control rápido del país, pero que el conflicto se extendió por varios meses sin una rendición, concluyendo en una negociación que dio paso al gobierno de Héctor García Godoy.

Cucullo Báez Pérez ofreció estas declaraciones durante una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú… qué dices?, que se transmite diariamente por AcentoTV.

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