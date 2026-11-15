El Ministerio de Turismo anunció la tercera edición del programa Ritmo de la Costa, que llevará conciertos y actividades culturales a seis destinos del país entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre de 2026.

La agenda incluye presentaciones en espacios públicos de Santo Domingo Este, Haina, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná y Cabrera, con actividades programadas durante los fines de semana.

Según informó la institución, la iniciativa busca promover la música dominicana, incentivar el turismo interno y dinamizar la actividad económica de las comunidades donde se realizarán los eventos.

El programa también procura destacar géneros como el merengue y la bachata, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Artistas que participarán en Ritmo de la Costa

Entre los artistas anunciados para esta edición figuran Allendy, Krisspy, Ala Jaza, Sexappeal, Joe Veras, Omega, Luis Miguel del Amargue, Las Chicas El Reencuentro, Chimbala, Sujeto Oro 24, Shadow Blow, Vakeró y Jandy Ventura, entre otros.

La programación comenzará el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, con actividades en el bulevar de la Salud, en Haina, y el malecón de Caleta, en La Romana.

En diciembre, las presentaciones se extenderán del viernes 4 al sábado 26 e incluirán espacios como los malecones de San Pedro de Macorís, Samaná y Haina; el parque central de Cabrera; Santo Domingo Este y nuevamente Caleta, en La Romana.

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