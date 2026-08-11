Sánchez cierra festival “Saborea el Paraíso” con apuesta por el turismo gastronómico

El Ministerio de Turismo (Mitur) concluyó el festival gastronómico “Saborea el Paraíso”, una iniciativa que busca promover los atractivos culinarios, culturales e históricos de Sánchez, municipio conocido como la “capital del camarón” y puerta de entrada a la península de Samaná.

Durante dos días, residentes y visitantes disfrutaron de una oferta gastronómica basada principalmente en mariscos y productos locales, con platos como el “Bocaito Sanchero” y el “Ceviche Mango y Mar”, además de cócteles de mariscos, mariscadas, camarones preparados al vapor, al jengibre, al ajillo y empanizados, así como pastel en hoja de camarón.

La propuesta también incluyó pescado, moro, arroz blanco al coco, platos de la cocina criolla, bebidas y productos elaborados a base de coco.

El festival tuvo como escenario la explanada del histórico muelle de Sánchez y estuvo orientado a dinamizar la economía local y poner en valor la relación que durante generaciones ha mantenido el municipio con el mar y la pesca.

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Sánchez apuesta por el turismo gastronómico

Carlos Peguero, viceministro de Cooperación Internacional del Mitur, destacó la importancia de promover a Sánchez por sus recursos históricos y naturales, así como por su tradición gastronómica vinculada al camarón.

Peguero explicó que “Saborea el Paraíso” forma parte de una estrategia de promoción turística destinada a mostrar el potencial del municipio y avanzar en su posicionamiento como destino turístico.

Sánchez también cuenta con atractivos vinculados a su arquitectura victoriana, su historia ferroviaria y su cercanía con el Parque Nacional Los Haitises, además de su potencial para el ecoturismo y el turismo gastronómico.

El funcionario señaló que la próxima entrada en operación del puerto de Arroyo Barril podría contribuir al desarrollo turístico de la zona mediante la llegada de cruceristas.

Como referencia, citó el crecimiento registrado por el puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, que, según indicó, superará los 270,000 cruceristas durante este año.

“La Paila Costera” gana concurso gastronómico

Como parte del festival se realizó un concurso gastronómico en el que los visitantes seleccionaron, mediante códigos QR, el plato de su preferencia a partir de su experiencia durante la actividad.

La propuesta ganadora fue “La Paila Costera”, de Anabel Coplin, de Food Yummy, quien representará a República Dominicana en ANATO, feria turística que se celebra en Colombia.

Los platos presentados durante el festival serán recopilados en un recetario sobre la gastronomía de Sánchez, de acuerdo con los organizadores.

La gobernadora de Samaná, Teodora Mullix, resaltó el valor del camarón como elemento distintivo de la gastronomía de Sánchez y agradeció al Mitur y al ministro David Collado por retomar el festival, luego de varios años de suspensión.

Mullix sostuvo que el rescate de esta tradición gastronómica y el impulso al municipio continuarán contando con el respaldo de las autoridades y de la comunidad.

El alcalde de Sánchez, Ynocencio de Jesús Calcaño, también destacó el potencial del municipio para generar mayor dinamismo económico a partir de sus atractivos y de la hospitalidad de sus habitantes.

Música y cultura en el muelle de Sánchez

El festival combinó la oferta gastronómica con presentaciones culturales y musicales. El Ballet Folclórico, el Conjunto Típico y el Grupo Santo Domingo del Mitur participaron en las actividades, junto con una muestra del carnaval “Los Pelícanos de la Bahía”.

También actuaron Sonido Latino, Los Hijos de Casandra, la academia de música del profesor Ángel de Jesús y Ala Jazá.

El programa concluyó con las presentaciones de Chiquito Team Band y Joe Veras, en una jornada que reunió a residentes y visitantes en torno a la gastronomía, la música y las tradiciones de este municipio costero de Samaná.

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