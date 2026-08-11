La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) manifestó su respaldo a organizaciones turísticas de Miches agrupadas bajo la iniciativa “Guardianes de la Cultura de Miches” y pidió a las autoridades regular el uso de los espacios públicos en playa Esmeralda.

La organización sindical expresó preocupación por la presencia de vendedores ambulantes procedentes de otras localidades de la provincia La Altagracia, quienes, según indicó, ofrecen productos y servicios en la zona sin un vínculo con Miches o con las empresas y organizaciones turísticas locales.

De acuerdo con la CNTD, esta situación podría generar conflictos con los trabajadores de la comunidad y afectar la organización de la actividad turística en uno de los principales puntos de desarrollo de la zona.

La entidad respaldó a la Asociación de Artesanos de Miches (ARTEMI), la Asociación de Botes, Lanchas y Catamaranes, la Asociación de Turoperadores de El Seibo, las empresas de transporte turístico y la Asociación de Hoteles El Seibo-Miches (Promiches).

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“Nuestro apoyo a estas organizaciones es un reconocimiento a la labor que desarrollan a favor del turismo y por el bienestar de sus miembros”, indicó la CNTD.

Reclaman orden en playa Esmeralda

La confederación señaló que ARTEMI desarrolla sus actividades en espacios acordados con autoridades del sector turístico y establecimientos hoteleros de la zona, lo que, según sostuvo, contribuye a organizar la oferta de servicios y artesanías dirigida a los visitantes.

Asimismo, afirmó que “Guardianes de la Cultura de Miches” cuenta con el respaldo de Promiches, entidad que agrupa a desarrolladores turísticos de la zona, para coordinar actividades relacionadas con la comercialización de artesanías y la prestación de servicios a los turistas.

La CNTD consideró necesario garantizar el uso ordenado de los espacios públicos en las playas de Miches y proteger las actividades económicas de los residentes, al tiempo que se mantiene la seguridad y la imagen turística del destino.

“Garantizar el orden y el uso adecuado de los espacios públicos en las playas de Miches, proteger el derecho al trabajo de los residentes, preservar la seguridad jurídica y mantener la reputación de playa Esmeralda como uno de los destinos turísticos emergentes más importantes del país, siempre contará con nuestro apoyo”, manifestó.

La organización pidió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, así como a las instituciones vinculadas al sector turístico, aplicar las normas sobre el uso de los espacios públicos, preservar el orden en playa Esmeralda y procurar que las oportunidades generadas por el desarrollo turístico beneficien también a las comunidades locales.

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