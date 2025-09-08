El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron tres obras en la provincia de Puerto Plata, que requirieron una inversión de RD$ 262.2 millones, las que tendrán un impacto directo en el fortalecimiento del desarrollo turístico de esta provincia.

El presidente Abinader destacó la importancia de las tres obras y reiteró su compromiso con desarrollo turístico de Puerto Plata. Dijo que obras, como el acceso a playa Teco, tiene un impacto directo en la economía de la provincia, especialmente en el distrito municipal de Maimón.

"Donde llega el turismo, llega el desarrollo. Porque cuando llega un turista a través de los cruceros y la vía aérea ahí se mueve toda la economía. Es una dinámica económica que conocemos muy bien", afirmó el presidente en la inauguración de la entrada de acceso a playa Teco.

El ministro Collado destacó la importancia de esas obras y su impacto en el desarrollo del turismo en la Novia del Atlántico, que sigue tomando un nuevo y fuerte impulso, generando cada vez más empleos.

La reconstrucción de la vía de acceso a playa Teco, en el distrito municipal de Maimón, que tuvo una inversión de RD$ 146 millones, tiene un impacto social y de impulso al turismo en la zona.

El área intervenida es de una longitud de 3.6 kilómetros y ancho vial de 8.00 metros.

Esa obra, incluye también, la construcción de dos kilómetros de cunetas longitudinales, reconstrucción de alcantarillas existentes, limpieza y encache de cañadas, señalización horizontal y vertical.

La intervención en el caso urbano de San Felipe abarcó once calles con una inversión de RD$ 79.8 millones y consistió en la reconstrucción de 9,436 metros lineales de contén y 13, 497 metros cuadrados de aceras.

También comprende la readecuación de la capa de rodadura de tres ejes vitales equivalentes a 2, 273 metros cuadrados de asfalto y la construcción de rampas de acceso universal.

Entre las calles intervenidas figuran la Antigua Vía Férrea, la Restauración, San Felipe, 30 de Marzo, Aserradero, Los Jazmines, El Morro y la 27 de Febrero, entre otras.

El edificio que alojará las oficinas de la filial de Adompretur en Puerto Plata y el Museo de Turismo, tuvo una inversión de RD$ 35.4 millones.

Esa obra busca dar respuesta de manera directa a la promoción del turismo en la provincia a través de los medios de comunicación, y poner en funcionamiento el Museo del Turismo.

En el edificio de dos pisos, el Museo del Turismo funcionará en su primer nivel y consta con rampas de acceso para personas con discapacidad, baños y un almacén.

En el segundo nivel estarán ubicadas las oficinas de Adompretur con áreas de recepción, salón multiuso, oficinas, comedor y baños.

Las tres obras fueron supervisadas por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur) del Mitur.

