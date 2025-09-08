El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una jornada de trabajo en Puerto Plata, que incluyó la inauguración de infraestructuras, la supervisión de la planta de procesamiento y valorización de residuos sólidos, encuentros con jóvenes y la puesta en marcha de proyectos para fortalecer la oferta turística.

Entre las inversiones se destacan el acceso a playa Teco, en Maimón, por valor de RD$146.2 millones.

La reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico de San Felipe, con una inversión de RD$79.8 millones.

El edificio que alojará la filial de Adompretur y el Museo del Turismo, con una inversión de RD$35.4 millones.

Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que el Gobierno ha invertido más de RD$1,400 millones en el sector turístico de Puerto Plata, generando empleos y dinamizando la economía local.

El presidente también supervisó los avances en la construcción de la planta de procesamiento y valorización de residuos sólidos en San Felipe, proyecto que busca poner fin a décadas de contaminación en el vertedero municipal. Según el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el nuevo modelo de disposición final de desechos representa “un antes y un después en la gestión ambiental” de la provincia.

La obra, desarrollada por Jaime Manuel Campos Power Recycling, contempla un moderno relleno sanitario y una planta con capacidad para procesar 1,500 toneladas diarias de residuos, generando entre 1,000 y 1,500 empleos directos e indirectos.

El gobernante también sostuvo un conversatorio con 350 jóvenes estudiantes de liceos, colegios y el programa de Inglés por Inmersión del INFOTEP, quienes expresaron sus inquietudes y propuestas.

El mandatario reafirmó que su gestión ha priorizado la generación de empleos, el aumento de salarios (46 % en términos reales en el sector privado) y la modernización educativa.

Resaltó, además, los planes de incorporar Inteligencia Artificial en la enseñanza, la creación de una comisión de Calidad Educativa y el interés de que cada ciudad del país cuente con un politécnico, ampliando las oportunidades de formación técnica.

Con esta agenda, el presidente Abinader reafirma su compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de Puerto Plata, impulsando proyectos que transforman la provincia en un destino turístico y sostenible de referencia nacional.

