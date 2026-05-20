Aunque La Romana-Bayahíbe continúa posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa de República Dominicana, el sector turístico trabaja en fortalecer segmentos especializados que permitan diferenciar la oferta y atraer nuevos perfiles de visitantes.

Así lo explicó la directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), Ana García-Sotoca, quien destacó la importancia de diversificar la promoción internacional del destino para competir en nichos específicos con mayor potencial de crecimiento.

García-Sotoca reconoció que las playas continúan siendo el principal atractivo de República Dominicana y de La Romana-Bayahíbe. Sin embargo, consideró que competir únicamente bajo el concepto de sol y playa limita las oportunidades de promoción frente a destinos internacionales de gran escala.

“Si salimos al mundo únicamente como un destino de sol y playa, competimos con Cancún, Jamaica y muchos otros destinos consolidados. Por eso estamos enfocados en productos nicho que nos permitan posicionarnos ante públicos específicos y obtener un mayor retorno”, explicó.

Entre esos segmentos especializados destacó el turismo de buceo, actividad para la cual La Romana-Bayahíbe cuenta con ventajas naturales que la convierten en uno de los principales puntos del país.

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Según indicó, las condiciones del mar, la ausencia de corrientes fuertes y la menor presencia de sargazo permiten que tanto principiantes como buzos experimentados encuentren en la zona un entorno ideal para la práctica de este deporte.

Otro de los segmentos en crecimiento es el turismo de reuniones, incentivos, congresos y convenciones (MICE). García-Sotoca destacó que los hoteles del destino disponen de centros de convenciones con capacidad para albergar hasta 1,200 personas, lo que permite acoger eventos corporativos de gran escala.

A esto se suma la posibilidad de combinar las actividades de negocios con experiencias turísticas y culturales, como excursiones a Palmilla, recorridos por Bayahíbe o actividades recreativas vinculadas al béisbol y otros atractivos de la región.

“Es muy fácil combinar trabajo y placer en La Romana. Por eso muchas empresas eligen el destino para realizar congresos, convenciones y encuentros corporativos”, señaló.

La estrategia forma parte de los esfuerzos de la AHRB para posicionar a La Romana-Bayahíbe como un destino turístico diversificado, capaz de atraer visitantes más allá del tradicional segmento de sol y playa, mediante experiencias especializadas vinculadas al deporte, la naturaleza y el turismo de negocios.

La ejecutiva señaló que el mercado argentino sigue siendo estratégico para la zona, llegando a representar en determinados momentos hasta el 30 % de la ocupación hotelera del destino.

“Esperamos que siga fortaleciéndose y creciendo, sobre todo con todas las novedades que tenemos este año en materia de cruceros. Estamos seguros de que eso nos ayudará a posicionarnos aún más en el mercado argentino y sudamericano en general”, afirmó.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más