La aerolínea bajo costo, JetSMART, inició sus operaciones que conectarán de manera directa a República Dominicana con Medellín y Cali, en Colombia, desde el 5 de diciembre.
Según la gerente comercial de mercados internacionales y desarrollo regional de la aerolínea, Verónica Marambio, buscan que los dominicanos tengan mejor conectividad con Colombia y también con Sudamérica, “aprovechando las diversas conexiones que ofrecemos en JetSMART y siempre a precios ultra bajos”.
Por su parte, Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana aseguró que Medellín y Punta Cana tienen ahora un puente más directo, moderno y accesible que contribuirá al desarrollo turístico y económico de ambos países.
“Hoy celebramos la conectividad de la región. La apertura de este vuelo fortalece el intercambio cultural, fomenta nuevas oportunidades comerciales y amplía las opciones de viaje tanto para nuestros pasajeros dominicanos como para nuestros visitantes internacionales”, expresó.
Con estas nuevas rutas, la aerolínea reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la conectividad internacional desde República Dominicana, creando más oportunidades para el turismo, el intercambio cultural y el desarrollo económico entre ambos países.
Cada una de estas rutas contará con tres frecuencias semanales entre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) y el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali y el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Medellín.
