La aerolínea bajo costo, JetSMART, inició sus operaciones que conectarán de manera directa a República Dominicana con Medellín y Cali, en Colombia, desde el 5 de diciembre.

Según la gerente comercial de mercados internacionales y desarrollo regional de la aerolínea, Verónica Marambio, buscan que los dominicanos tengan mejor conectividad con Colombia y también con Sudamérica, “aprovechando las diversas conexiones que ofrecemos en JetSMART y siempre a precios ultra bajos”.

Por su parte, Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana aseguró que Medellín y Punta Cana tienen ahora un puente más directo, moderno y accesible que contribuirá al desarrollo turístico y económico de ambos países.

“Hoy celebramos la conectividad de la región. La apertura de este vuelo fortalece el intercambio cultural, fomenta nuevas oportunidades comerciales y amplía las opciones de viaje tanto para nuestros pasajeros dominicanos como para nuestros visitantes internacionales”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con estas nuevas rutas, la aerolínea reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la conectividad internacional desde República Dominicana, creando más oportunidades para el turismo, el intercambio cultural y el desarrollo económico entre ambos países.

Cada una de estas rutas contará con tres frecuencias semanales entre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) y el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali y el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Medellín.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más