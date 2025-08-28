La Junta de Aviación Civil (JAC), mediante la Resolución No.172, autorizó a la aerolínea colombiana JetSMART a operar las rutas de Medellín, Punta Cana, Medellín y Cali, Punta Cana, Cali.

Esta decisión se enmarca al acuerdo sobre Transporte Aéreo entre los gobiernos de Colombia y República Dominicana.

Con la concesión de estas rutas, el titular de la JAC, Héctor Porcella indicó que se fortalece la conectividad del país con otros destinos, beneficiando a los consumidores quienes podrán contar con más opciones de rutas directas desde Colombia hacia República Dominicana.

De hecho, el Banco Central (BC) informó que llegaron vía aérea 195,590 colombianos a Quisqueya para hacer turismo durante enero-julio del 2025. Esta cantidad los colocó en segundo lugar de mayor emisión de extranjeros residentes en América del Sur, solo superado por los 281,400 argentinos.

Los ejecutivos de la empresa indicaron que como parte de su proceso de expansión en América Latina, la aerolínea operará nuevas rutas que incluyan a República Dominicana.

Asimismo, proyectan iniciar sus operaciones de manera regular a partir de diciembre de este año en tres frecuencias semanales en ambas rutas utilizando aeronaves tipo Airbus A320-271N con capacidad promedio de 186 asientos.

La aerolínea JetSMART fue creada por Indigo Partners, un fondo privado de inversión con 20 años de experiencia en el desarrollo de aerolíneas de ultra bajo costo a nivel mundial.

Adicionalmente, este fondo también tiene inversiones en reconocidas aerolíneas como Wizz Air (Europa del Este), Volaris (México), Frontier Airlines (Estados Unidos) y Cebu Pacific (Filipinas).

