El presidente Luis Abinader inauguró este lunes la primera etapa del remozamiento del Parque Nacional Submarino La Caleta, una obra con una inversión a RD$ 420 millones que fortalece la conservación de los recursos marinos y promueve el turismo sostenible en beneficio de la comunidad y del país.

El presidente destacó que el parque no solo posee un importante valor histórico y cultural, sino que también se ha consolidado como un referente para la práctica del buceo y otras actividades acuáticas, por lo cual recibe visitantes de manera constante, quienes ahora dispondrán de mejores condiciones e infraestructuras adecuadas.

El jefe de Estado señaló que, por su ubicación estratégica próxima al Aeropuerto Internacional de las Américas, el Parque Submarino La Caleta debe contar con un modelo de gobernanza integral que articule a las autoridades nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno municipal y el sector privado, a fin de garantizar su preservación y aprovechamiento sostenible.

En ese contexto, el mandatario instruyó a RD Vial para evaluar la viabilidad de construir un puente peatonal que permita una conexión segura entre la comunidad de La Caleta y el parque, facilitando el acceso tanto de residentes como de visitantes.

Asimismo, informó que el Gobierno ejecuta un plan integral de infraestructura que incluye agua potable, alcantarillado sanitario y asfaltado desde La Caleta hasta Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana y Punta Cana, con el objetivo de evitar intervenciones improvisadas y garantizar obras coordinadas y duraderas.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que la rehabilitación del Parque Nacional Submarino La Caleta que este proyecto se realizó con visión turística, con el fin de mejorar la primera impresión que reciben los visitantes al llegar al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El mantenimiento del parque estará a cargo de manera provisional de una fundación apoyada por el sector privado, hasta la creación de un patronato que involucre a empresas privadas, el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones para asegurar la sostenibilidad del espacio.

En tanto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que la intervención rescata un espacio de alto valor ambiental, cultural y social para el país.

Señaló que el parque es una reserva clave para la preservación de los ecosistemas marinos y un espacio de valor educativo y cultural, además de ser utilizado semanalmente por decenas de personas para la práctica de buceo, natación en aguas abiertas y otros deportes acuáticos.

Por su parte, el alcalde del municipio de La Caleta, Máximo Soriano, calificó el remozamiento como un hecho histórico para la comunidad tras más de cuatro décadas de abandono, marcando un antes y un después para el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la zona.

Soriano destacó que el parque es el segundo parque submarino de América con mayor diversidad de corales, con más de 150 variedades, y alberga un importante yacimiento indígena donde fueron halladas más de 150 osamentas, que durante años atrajo a numerosos visitantes. Señaló que esta intervención devuelve a La Caleta y al país un espacio emblemático.

Asimismo, el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Arturo del Villar, valoró la obra como un avance significativo hacia un turismo más sostenible y el desarrollo integral de las comunidades, reafirmando el compromiso de la Red de Universidades de continuar aportando su capacidad académica y técnica al fortalecimiento institucional.

