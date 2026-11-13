El Gabinete de Turismo de República Dominicana exhortó a los turistas y pasajeros dominicanos a verificar el estado de sus vuelos y sus itinerarios directamente con las aerolíneas, ante la suspensión de las salidas de aeronaves dispuesta por las autoridades de Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, la entidad informó que mantiene coordinación con los aeropuertos, las líneas aéreas y las autoridades correspondientes para ofrecer asistencia a los pasajeros y reducir el impacto de la medida.
El organismo advirtió que la disposición podría provocar cancelaciones y dificultades en las operaciones aéreas que involucren a Estados Unidos.
No obstante, aclaró que la suspensión afecta los vuelos desde y hacia ese país, mientras que las rutas con destino a Europa y América Latina continúan operando sin alteraciones.
La medida fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.
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