¿Cuáles perspectivas propone el  récord de 11 millones 676 mil de visitantes al país en 2025?

La República Dominicana turística cerró 2025 con 11,676,901 visitantes, la cifra más alta registrada en su historia turística ha anunciado el Ministerio de Turismo. ¿Qué comporta este récord? El balance confirma que el turismo dominicano entró en una fase de expansión estructural.

Los detalles de este alcance: Aunque América del Norte continuó siendo el principal mercado emisor —con 65 % de los turistas recibidos—, América del Sur emergió como la gran revelación del año.

Esta cantidad de visitantes (turistas y cruceristas) , equivalente a un crecimiento interanual de 4.7 %, resultado de un proceso de transformación sostenida del sector que se ha venido consolidando desde antes de la pandemia, de acuerdo con lo informado por el ministro de Turismo, David Collado, al presentar el balance oficial del desempeño de la industria entre enero y diciembre del año 2025.

La cantidad propone, en una interpretación de medios informados de la industria, no del ministro Collado, nuevas metas: 12 millones y medio de visitantes para 2026 y una meta ulterior que puede rondar los 15 millones para 2028, apuntan las interpretaciones en medios de la industria.

La presencia del país en la Feria Internacional del Turismo (FITUR 2026) que se celebrará en Madrid, en IFEMA, del 21 al 25 de enero de 2026, con México como país socio, en la cual República Dominicana asiste —como pocos países— con el respaldo de las principales instituciones financieras (Banreservas, Banco Popular y BHD) y una amplia oferta de sus cadenas hoteleras.

Toda la información de FITUR 2026

Los destinos que lleva el país como estandartes estratégicos para su promoción son: Pedernales – Cabo Rojo. Punta Bergantín – Puerto Plata. Miches – El Seibo.

Cifras según el Banco Central y Mitur.

El récord de 2025 no es un hecho aislado, sino la culminación de una trayectoria ascendente iniciada en 2017, cuando el país recibió 7.29 millones de visitantes.

En 2018 y 2019 la llegada de turistas se mantuvo estable, superando los 7.5 millones, hasta que en 2020 el impacto global de la pandemia provocó una caída abrupta a 2.7 millones.

A partir de 2021 comenzó una recuperación progresiva —5.3 millones ese año— que se aceleró en 2022 con 8.47 millones, dio un salto significativo en 2023 al superar los 10.3 millones, y se consolidó en 2024 con 11.19 millones, antes de alcanzar el máximo histórico en 2025.

En conjunto, el país casi duplicó su flujo turístico en apenas cuatro años, evidenciando una recuperación más rápida que la media regional.

Durante 2025 ingresaron al país 8,861,169 extranjeros no residentes por vía aérea y 2,815,732 pasajeros por vía marítima, cifras que confirman la consolidación de un turismo joven, mayoritariamente familiar y orientado al ocio.

Las encuestas realizadas a visitantes durante los últimos doce meses revelan un alto nivel de satisfacción: el 92 % aseguró que regresaría a Quisqueya, mientras que el 61 % recomendaría el destino, indicadores clave de fidelización y reputación internacional.

“Hemos cerrado un año extremadamente fuerte y de manera contundente en el crecimiento del turismo”, subrayó el ministro Collado, al destacar que diciembre volvió a marcar hitos históricos.

Solo ese mes ingresaron 1,392,649 visitantes, un 14.2 % más que los 884,129 registrados en diciembre de 2024. El 20 de diciembre se convirtió, además, en el día de mayor flujo turístico del año, con 42,494 visitantes en una sola jornada.

Al analizar los factores detrás de este desempeño, Collado atribuyó el crecimiento a una estrategia de diversificación de mercados emisores, acompañada del lanzamiento de nuevas rutas aéreas, que permitió el ingreso de 69,724 vuelos durante el año.

La expansión de la conectividad desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana resultó determinante: solo las rutas desde y hacia aeropuertos de la costa este de Estados Unidos —como Denver y Raleigh-Durham—, además de Ciudad de México y Tucumán, Argentina, añadieron 71,758 nuevos asientos a una oferta que superó los 12 millones en 2025.

Esta dinámica impulsó a Punta Cana, terminal que recibió el 61 % de los turistas, a crecer un 8 %, con 5.4 millones de pasajeros.

En el plano estratégico, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, explicó que el Gobierno decidió “acelerar el paso” frente a la compleja coyuntura internacional que enfrentó el turismo global el año pasado.

Este giro se tradujo en un mayor encadenamiento productivo, reflejado en una ocupación hotelera promedio cercano al 71 %, y en el fortalecimiento del turismo marítimo, que posicionó a la República Dominicana como el tercer destino de cruceros del Caribe, luego de Bahamas y Cozumel, México.

Este mercado creció 24 %, con 269,909 pasajeros adicionales respecto a 2024, alcanzando una participación del 16 % en los últimos doce meses.

“América del Sur es la gran revelación para República Dominicana, número uno en crecimiento de turistas”, afirmó Collado, al destacar el aumento sostenido de llegadas desde Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Chile.

El balance de 2025, visto en perspectiva histórica, confirma que el turismo dominicano no solo se recuperó del mayor shock de su historia reciente, sino que entró en una fase de expansión estructural, apoyada en conectividad, diversificación de mercados, confianza del visitante y una política pública orientada a sostener el crecimiento más allá de los récords coyunturales.

