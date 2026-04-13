El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que el turismo en República Dominicana atraviesa un primer trimestre sin señales de afectación y con indicadores de crecimiento que, según dijo, se mantienen al alza desde inicios de año.

“En el primer trimestre no tenemos una sola señal que haya afectado el turismo”, afirmó el funcionario, al destacar que el país viene “del mejor mes de enero” y del “mejor mes de febrero”. En esa misma línea, adelantó que el balance de marzo mostrará un incremento de “doble dígito”, y que el trimestre completo reflejará también un desempeño positivo.

Collado subrayó, sin embargo, que el Gobierno sigue de cerca el contexto internacional. “Debemos asumir con responsabilidad y madurez la situación que está viviendo el mundo, que es una situación complicada”, señaló, al recordar que República Dominicana “es un país pequeño” y parte de una economía global que puede resentir impactos externos.

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En ese marco, explicó que el Ministerio trabaja en coordinación permanente con el sector privado para monitorear la coyuntura. “Con el sector privado todos los días estamos revisando qué está sucediendo”, dijo, y detalló que la estrategia del país se ha enfocado en fortalecer alianzas vinculadas a vuelos de corta distancia y en intensificar el acercamiento hacia los mercados de Latinoamérica.

El ministro argumentó que el objetivo es anticiparse a posibles efectos en los vuelos de larga distancia ante factores como el aumento del costo del petróleo y los combustibles. “Si en algún momento, producto del alto costo del petróleo, los combustibles, los vuelos de larga distancia se ven afectados, nosotros debemos estar atentos”, sostuvo.

Aun así, Collado insistió en que República Dominicana se encuentra bien posicionada frente a otros destinos del Caribe. Citó una expresión pública atribuida a Fray Elías de Menda, quien habría señalado que la crisis encontró al país “en la mejor posición” en comparación con la región, debido a condiciones de estabilidad política, “contabilidad económica” y un sector turístico en su “mejor momento”.

Como muestra de esa percepción, el ministro indicó que, lejos de perder conectividad aérea, el país estaría recibiendo interés adicional de aerolíneas europeas. Mencionó el caso de la línea Cóndor, que, según su relato, “llamó para colocar tres vuelos más”, en un contexto en el que ciertos operadores deben mantener operaciones y, al evaluar el Caribe, observan a República Dominicana “sólida, fuerte” y con un turismo “en franco crecimiento”.

Negociaciones con aerolíneas

Collado informó que el Gobierno dominicano mantiene negociaciones con aerolíneas y actores del mercado canadiense para aumentar la llegada de visitantes al país, incluyendo la reorientación de vuelos que antes iban a otros destinos del Caribe. Según dijo, ya se registra un incremento “por lo menos” de 25 % en los vuelos procedentes de Canadá.

“Estamos negociando que venga a República Dominicana. Tenemos un aumento por lo menos un veinticinco por ciento de vuelos desde Canadá”, afirmó el funcionario, al señalar que las autoridades están tomando medidas para enfrentar el contexto adverso que atraviesa el sector.

Collado sostuvo que la respuesta a la situación actual requiere acciones concretas y no ocurre de manera automática. En ese sentido, comparó la estrategia con la aplicada durante la pandemia de COVID-19, cuando —según su versión— República Dominicana destacó por la rapidez de su recuperación turística frente a otros destinos.

“La solución no llega sola, así como lo hicimos en el COVID”, expresó, al insistir en que se está trabajando con un enfoque similar para sostener el dinamismo del turismo.

No obstante, el ministro subrayó que los avances atribuidos a estas gestiones no deben presentarse como mérito exclusivo del Poder Ejecutivo ni de su cartera. “Esto no es un logro del presidente de la República, Luis Abinader. Esto no es un logro del ministro de Turismo, David Collado… Esto es un logro de todos”, declaró.

El funcionario hizo estas afirmaciones en un contexto en el que el país busca sostener la conectividad aérea y la demanda internacional, particularmente desde mercados clave como Canadá.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más