El Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur se encuentra en la fase final de construcción y será inaugurado en los próximos meses, informó el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, durante un recorrido de supervisión realizado junto al comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Floreal Suárez Martínez.

La visita marcó el inicio de la coordinación interinstitucional entre ambas entidades para garantizar la seguridad, vigilancia y control de las operaciones aeroportuarias una vez la terminal entre en funcionamiento.

Las autoridades inspeccionaron el edificio terminal, la pista de aterrizaje y las instalaciones que albergarán el cuartel militar de la Fuerza Aérea dentro del complejo aeroportuario, ubicado en la comunidad de Barranca, provincia San Juan.

“Hoy damos seguimiento a toda esta obra que está en la fase final de construcción y será inaugurada en los próximos meses”, afirmó Pichardo, al destacar que la infraestructura forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el desarrollo económico y la conectividad de la región Sur.

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El funcionario explicó que una dotación permanente de la Fuerza Aérea estará desplegada en la terminal para supervisar los esquemas de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normativas aeronáuticas.

Pichardo señaló además que el proyecto ha sido impulsado mediante la coordinación de diversas instituciones del Estado, como parte de una visión orientada a fortalecer las capacidades logísticas y de transporte de la provincia San Juan y las demás demarcaciones del sur del país.

1 de 2 | Autoridades del Departamento Aeroportuario y la Fuerza Aérea supervisaron las instalaciones de la terminal y coordinaron los protocolos de seguridad que regirán sus operaciones. 2 de 2 | La obra incluye un cuartel militar para la Fuerza Aérea y es considerada un proyecto estratégico para impulsar la conectividad y el desarrollo económico de la región Sur.

De su lado, el comandante general de la FARD valoró las condiciones de las instalaciones destinadas a la institución militar y aseguró que permitirán mantener una alta capacidad operativa en la zona.

“Ver la calidad y disponibilidad que vamos a tener en esta área nos permitirá mantener la listeza operacional que hemos querido reforzar”, expresó Suárez Martínez.

Al recorrido también asistió la gobernadora provincial de San Juan, Ana María Castillo, quien destacó la importancia de la obra para el desarrollo de la provincia y exhortó a los ciudadanos a conocer las nuevas instalaciones.

El Aeropuerto El Granero del Sur es una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno en la región Sur y busca ampliar las oportunidades de transporte, comercio e inversión en esa zona del país.

¿Cuándo inició este proyecto?

Fue en agosto del 2022, cuando Abinader anunció la construcción del aeropuerto doméstico en San Juan.

La fase uno del proyecto tuvo como fecha el primer trimestre del 2023.

“Los diseños del aeropuerto ya están listos, lo hizo el mismo Departamento Aeroportuario, y con el ahorro de 100 millones de pesos que tiene la institución, ya en el primer trimestre estaremos iniciando la construcción”, aseguró el presidente.

El primer picazo se retrasó hasta septiembre del 2023, cuando Abinader junto al Departamento Aeroportuario iniciaron los trabajos de construcción del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur. Se informó que estaría ubicado en la carretera San Juan de la Maguana-Las Matas de Farfán.

En junio del 2024, Víctor Pichardo dijo que los avances iban con la construcción de la pista, plataforma de estacionamiento de aeronaves, la calle de rodaje y seguridad de la pista.

Un año después, en su rendición de cuentas de 2025, volvió a referirse al proyecto.

En esa ocasión aseguró que el aeropuerto se encontraba en su fase final de construcción, con una inversión de RD$ 650 millones, y que estaba previsto inaugurarlo en el último trimestre de ese año.

En septiembre del 2025, se informó que iniciaron el asfaltado de pista del aeropuerto.

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