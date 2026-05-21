Abinader y Collado inauguran segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la segunda etapa de la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, una obra que, según las autoridades, busca impulsar el desarrollo económico, turístico y recreativo de ese municipio.

La intervención fue ejecutada con una inversión de RD$ 314.4 millones en esta segunda fase, elevando el monto total del proyecto a RD$ 685.2 millones.

El proyecto abarca el litoral marino de la avenida España, desde la Base Naval Dominicana hasta la autopista Las Américas, con una extensión de 4.1 kilómetros y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural y espacios públicos.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó el impacto urbano y económico de la obra y afirmó que el nuevo malecón se convertirá en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

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“El crecimiento y dinamismo que vive Santo Domingo Este requiere espacios dignos para la recreación y el disfrute de las familias”, expresó el mandatario, al tiempo que exhortó a los ciudadanos a preservar las instalaciones.

De su lado, el ministro Collado señaló que la obra forma parte del programa nacional de recuperación de malecones y frentes marítimos que desarrolla el Ministerio de Turismo.

“Aquí estamos junto al presidente Luis Abinader entregando la segunda etapa del rescate de este hermoso malecón, cumpliendo con nuestra promesa a Santo Domingo Este”, manifestó el funcionario.

Collado sostuvo que estos proyectos buscan integrar las comunidades a los espacios costeros y fortalecer el atractivo turístico de las ciudades.

“Es tiempo de dejar de vivir de espaldas al mar y aprovechar estos espacios en beneficio de la gente y del turismo”, afirmó.

La intervención incluyó la construcción de aceras y ciclovías, caminos internos, adecuación de isletas, áreas de estacionamiento, plazas recreativas, mobiliario urbano, paisajismo, drenaje pluvial e iluminación exterior.

Al acto asistieron autoridades municipales y provinciales, además de funcionarios y representantes de distintos sectores.

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