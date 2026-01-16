El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este viernes la Plaza Multiuso Seibana, una obra destinada a fortalecer la cohesión social, dinamizar la actividad cultural y ampliar las oportunidades económicas de la provincia El Seibo y de toda la región Este.

Acompañado del ministro de Turismo, David Collado, el mandatario entregó la infraestructura con capacidad para 2,500 personas, estacionamientos para autobuses y vehículos, y un área infantil de 2,567 metros cuadrados, concebida para albergar múltiples eventos, corridas de toros, conciertos y actividades culturales. La Plaza Multiuso se proyecta como un nuevo atractivo turístico para la provincia y la región.

Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que Miches es el próximo gran destino turístico de la República Dominicana y subrayó que el desarrollo económico no es una iniciativa personal ni improvisada, sino el resultado de planificación, administración eficaz, eficiencia, honestidad y una correcta orientación de los recursos hacia donde generan beneficios reales para la población.

El jefe de Estado agradeció la colaboración del Central Romana para hacer posible el proyecto y expresó que la Plaza Multiuso representa el pasado, el presente y el futuro de El Seibo. En cuanto al pasado, destacó que se honran las raíces culturales e históricas de la provincia, incluyendo la tradición de las corridas de toros, no solo como expresión cultural, sino también como oportunidad económica vinculada al turismo.

Explicó que una parte de los turistas busca ofertas complementarias al sol y playa, como actividades culturales, históricas y ecoturísticas, por lo que se creará una dirección y un patronato para organizar actividades periódicas que atraigan visitantes.

Sobre el presente, el mandatario resaltó que El Seibo es una provincia agrícola y ganadera que requería una infraestructura adecuada para ferias, negocios y actividades productivas. Indicó que esta remodelación permitirá fortalecer el sector ganadero local y anunció que la estructura llevará el nombre de Don Eduardo Lima, en reconocimiento a su vínculo con la provincia.

Asimismo, enfatizó que El Seibo debe incrementar su producción para suplir la creciente demanda de los hoteles que se desarrollan en Miches, identificado como el próximo gran destino turístico del país. Señaló que se están superando retos de permisología para equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y que recientemente se han aprobado nuevos proyectos turísticos, lo que impulsará la producción agropecuaria local, generará ingresos para los campesinos y empleos directos e indirectos en la región.

Recordó que cada habitación hotelera genera múltiples empleos y representa una oportunidad para los habitantes de la provincia.

El presidente Abinader también abordó la necesidad de acompañar este desarrollo con infraestructura, salud y educación, destacando la conclusión de hospitales, la mejora de carreteras, especialmente la vía El Seibo–Miches y la atención a comunidades en crecimiento.

Desarrollo turístico del El Seibo

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, informó que la obra tuvo una inversión de RD$ 430 millones y fue ejecutada con total transparencia, con la participación de universidades, iglesias y entidades del sector turístico como veedores.

Collado resaltó el impacto del desarrollo turístico en la provincia, especialmente en Miches, donde los acuerdos público-privados han generado más de US$ 1,154 millones en inversiones hoteleras, miles de empleos y un crecimiento sostenido en la llegada de turistas. Afirmó que El Seibo vive su mejor momento histórico en materia de turismo, fruto de decisiones valientes y una visión de desarrollo sostenible.

Descripción de la obra

La Plaza Multiuso Seibana cuenta con 4,900 metros cuadrados de construcción en un área de intervención de 22,270 metros cuadrados. Posee una plaza de esparcimiento de 17,370 metros cuadrados, estacionamientos para 102 vehículos, siete autobuses y 36 motores, además de 4,521 metros cuadrados de paisajismo, área infantil, iluminación, equipamiento y seguridad.

En su interior dispone de un salón multiuso con capacidad para 60 personas, palcos para 56 personas, oficinas, seis módulos de venta, áreas de mesas, cocina, oficinas administrativas, almacenes, establos, camerinos, corrales, boletería, punto de información, tienda de regalos y sala de espera.

