Tres recetas de bebidas con sabor y estilo para tus invitados esta Navidad

La Navidad es una temporada que despierta mucha nostalgia, impulsa reencuentros y convierte cada momento en motivo de celebración; las familias se acercan, los amigos se reúnen, las visitas largamente postergadas por fin ocurren y el espíritu festivo invita a disfrutar con alegría de cada instante compartido.

Este período también inspira a demostrar afecto a través de los detalles, a abrir las puertas del hogar para recibir a quienes más se quiere y a transformar cada reunión en un momento especial.

Las celebraciones decembrinas despiertan el deseo de preparar platillos exquisitos que llenan la mesa de tradición y, al mismo tiempo, animan a los anfitriones a explorar su lado más creativo, convirtiéndose en hábiles mixólogos capaces de sorprender con bebidas llenas de sabor y mucha personalidad.

En este contexto, el whiskey, como Jack Daniel´s, se convierte en el protagonista de la celebración y en un verdadero lenguaje de hospitalidad. Preparar un trago especial con esta bebida, ya sea un cóctel clásico, una mezcla creativa o servido puro, se transforma en una manera de expresar gratitud y de imprimir un sello único en la reunión.

Al alzar las copas, se convierte en el aliado perfecto para celebrar los logros alcanzados durante el año y brindar por las metas que están por venir. Cada sorbo acompaña los deseos de un nuevo comienzo y convierte el acto de compartir en un instante lleno de significado y que creará recuerdos especiales y memorables.

Preparar una bebida especial para los invitados va más allá de un simple gesto, es la manera de convertirse en el anfitrión perfecto de la Navidad. Cada copa servida transforma la reunión en un encuentro inolvidable donde los brindis, las risas y la compañía se disfrutan de una manera muy especial.

Tres recetas para preparar a tus invitados en casa:

1. Christmas Manhattan Jack Daniel’s No.7

● Vermouth rojo 1 oz

● Sirope de canela 0.25 oz

● Bitter 2 dashes

*Decoración: cereza o twist de naranja

2. Apple Holiday Fizz

● Jack Daniel’s Apple 1.5 oz

● Apple cider 2 oz

● Zumo de limón 0.5 oz

● Sirope de canela 0.5 oz

● Terminar con Ginger Ale

*Decoración: rodaja de manzana y canela

3. Red Cinnamon Spritz

● Jack Daniel’s Fire 1.5 oz

● Jugo de arándanos 1 oz

● Jugo de granada 1 oz

● Terminar con soda

*Decoración: romero y arándanos

