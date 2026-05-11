Manuel Febrillet presentó con SHAH una propuesta en telas frescas y cortes estilo safari que transportó a más de uno de los presentes.

Hay sueños que comienzan mucho antes del "sí, acepto". A veces nacen con una fotografía guardada, un vestido imaginado frente al espejo o la idea de una ceremonia perfecta compartida con las personas más importantes de la vida. Las bodas, más allá de una celebración, representan ilusión, esperanza y el deseo de construir recuerdos inolvidables. Precisamente esa magia fue la esencia que definió la segunda edición de The Wedding Event 2026, celebrada en el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

Desde el momento en que los asistentes cruzaban las puertas del evento, el ambiente transmitía elegancia y emoción. Flores cuidadosamente dispuestas, espacios diseñados para inspirar, luces cálidas y conversaciones sobre vestidos y celebraciones perfectas convertían cada rincón en una experiencia sensorial pensada para enamorar.

Sábado: flores, belleza y la emoción de imaginar

Neyci de la Cruz y Letty Rivera. (Fotos: Karla Báez)

La agenda del sábado abrió con The Flower Experience, encabezada por Claudina Penzo y patrocinada por Florenzza, donde las flores dejaron de ser simples elementos decorativos para convertirse en protagonistas emocionales de una boda. Arreglos que evocaban romanticismo, delicadeza y personalidad recordaron que son los detalles los que terminan construyendo los recuerdos más especiales.

A lo largo de la jornada, novias, parejas y entusiastas del universo bridal participaron en experiencias dedicadas al bienestar, la belleza y la preparación personal para uno de los días más importantes de sus vidas. Charlas sobre cuidado de piel, maquillaje y estética reunieron a expertos que compartieron consejos para lograr no solo una imagen impecable, sino también seguridad y confianza en un momento tan significativo.

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Lety Rivera, de la mano de Elizabeth Arden, conversó con las parejas sobre la importancia de cuidarse por dentro y por fuera. Por su parte, Karina Fabian junto a Fabrizio Chiocchetti, de Joyería Cliff, abordaron la relevancia de proteger la inversión y adquirir piezas certificadas que, con el paso del tiempo, se conviertan en reliquias capaces de pasar de generación en generación.

Pero más allá de las tendencias y la estética, el evento logró conectar con algo mucho más profundo: la emoción de imaginar el comienzo de una nueva etapa. Uno de los temas que más resonó entre el público fue la conversación sobre la construcción de un matrimonio sano más allá del día de la boda. En medio del glamour, el espacio aportó una mirada humana y emocional al compromiso, conectando con parejas que buscan crear no solo una celebración hermosa, sino también un proyecto de vida sólido y consciente.

Pasarela de noche: romanticismo y atrevimiento

Desfile Magnolias por Génesis Ruiz.

La moda bridal ocupó uno de los espacios más esperados del fin de semana. Los desfiles transformaron el salón en una auténtica pasarela de romanticismo y sofisticación, con propuestas que combinaron elegancia clásica y elementos contemporáneos: bordados delicados, siluetas estructuradas, transparencias sutiles y detalles que apostaban por una novia más segura, auténtica y fiel a su personalidad.

Durante la noche del sábado, Génesis Ruiz presentó "Magnolias", una propuesta delicada e innovadora que incluyó vestidos cortos, enterizos, trajes de dos piezas y diseños más tradicionales, pensada para las novias que buscan romper esquemas el día de su boda. Para los caballeros, Starling de Holma trajo "De Holma Luxury", con texturas y detalles de brillo que prometen marcar la diferencia en cualquier celebración.

Cada desfile despertaba aplausos, fotografías y miradas emocionadas. Para muchos asistentes no se trataba solo de observar vestidos o trajes, sino de imaginarse caminando hacia el altar, visualizando un instante que durante años han soñado construir. La noche cerró con la energía de Manerra, quien puso a los presentes a cantar y bailar.

Domingo: visión 360° y el cierre que lo dijo todo

El domingo mantuvo la misma atmósfera de inspiración y encanto. Desde temprano, la moda volvió a tomar protagonismo con el desfile de Joyce Designs, que presentó pijamas para novias, el cortejo y los pajes, caracterizados por detalles románticos y elegantes acentuados con encajes y telas satinadas.

Uno de los momentos más comentados fue el panel "Una boda de principio a fin: visión 360° de los especialistas", moderado por Sócrates McKinney, quien estuvo acompañado de expertos en maquillaje, fotografía, flores y wedding planning. La conversación giró en torno a la importancia de elegir equipos que llenen el día de la boda de belleza y tranquilidad, y que sean responsables en cada ejecución que construirá la celebración soñada.

El momento que llenó la sala de risas y algarabía fue el desfile de los pajes a cargo de Mau RD. Luego, María Eugenia Mera, Marcelle Lama y Beatriz Abud conversaron sobre la preparación del primer hogar y la selección de piezas que, con el paso de los años, trasciendan lo decorativo para convertirse en recuerdos e historias que las parejas puedan compartir a lo largo del tiempo.

Jhonaly Guzmán, Anny Abate, Elvira Sepúlveda, Giovanna Vásquez, Patricia Acosta, Erika Suárez, Danny Lora y Sócrates Mckinney. (Fotos: Karla Báez)

El cierre que lo dijo todo

La moda de la noche del domingo no dejó de sorprender. Manuel Febrillet presentó con SHAH una propuesta en telas frescas y cortes estilo safari que transportó a más de uno de los presentes. El cierre estuvo a cargo de Gianina Azar, quien llenó la pasarela de brillos, perlas y transparencias que tenían a las novias soñando con cada vestido que desfilaba.

Más que un evento: una experiencia emocional

Desfile pajes de ayer y hoy por Mau RD. (Fotos: Karla Báez)

Durante estos tres días, la revista A la Moda: Bodas consiguió algo más que reunir proveedores, expertos y futuros esposos. Logró construir un universo donde la boda dejó de verse únicamente como un evento social para convertirse en una experiencia emocional, estética y profundamente humana.

En una época donde las celebraciones evolucionan constantemente, The Wedding Event 2026 recordó que la verdadera magia sigue estando en los sueños que acompañan cada historia de amor: el deseo de crear recuerdos eternos, de compartir emociones con quienes más importan y de transformar un momento especial en una memoria capaz de permanecer para siempre.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más