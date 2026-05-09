Había algo en el aire del Embassy Suites by Hilton Santo Domingo el viernes por la noche. Algo que iba más allá de los vestidos de novia, los trajes impecables y las flores cuidadosamente dispuestas. Era la sensación de que este evento ya no necesita presentación: The Wedding Event llegó a su segunda edición con la seguridad de quien sabe exactamente lo que es y lo que quiere ser.

Diseñadores, expertos de la industria, marcas aliadas, figuras del entretenimiento y parejas que todavía sueñan con su gran día confluyeron en una apertura que combinó, con precisión quirúrgica, la espectacularidad y la calidez. El recibimiento estuvo a cargo del equipo liderado por Henry Coradín, que marcó el tono desde el primer momento: bienvenidos a un espacio donde las bodas se viven, no solo se planifican.

"Esto ya es nuestro"

Cuando Patricia Acosta, editora de Bodas A La Moda, tomó el micrófono para dar las palabras de bienvenida, no habló como quien presenta un evento. Habló como quien cuida algo que creció. Destacó el salto cualitativo de esta segunda edición y su consolidación como una de las principales plataformas nupciales del país, con una convicción que el salón entero pareció compartir. Porque The Wedding Event ya no es una promesa: es una realidad instalada en el calendario de la industria dominicana.

El momento que detuvo la sala

Si hubo un instante en que la noche cambió de registro, fue durante el homenaje a Sócrates McKinney. Treinta años de trayectoria en la moda dominicana condensados en una placa conmemorativa, en aplausos que no querían terminar, en una sala que de repente dejó de ser un evento y se convirtió en algo más íntimo.

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Patricia Acosta, editora Bodas A La Moda; Rosanna Rivera, editora Listín Diario; Sócrates Mckinney, Mirka Morales, Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos; Fidel López, productor de eventos.

La entrega estuvo a cargo de Rosanna Rivera, editora del Listín Diario, quien encabezó el segmento de reconocimiento junto a Patricia Acosta, en nombre de la publicación. Fue un gesto de la industria hacia uno de los suyos.

McKinney, visiblemente emocionado, no dejó pasar el momento sin reconocer a quienes lo han acompañado en lo que él mismo define como su misión de vida con la moda dominicana: Mirka Morales, presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, y Fidel López, productor de eventos, estuvieron a su lado en ese instante, como lo han estado tantas veces antes.

Tres décadas no se celebran. Se honran. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Tela, sastre y el lenguaje de lo sagrado

La noche también tuvo su cuota de belleza en movimiento. Ariel Encarnación presentó Atadura Sagrada, una propuesta nupcial que en su propio nombre lleva una declaración de intenciones: el matrimonio como vínculo que trasciende lo decorativo. Sus piezas hablaron de esa convicción con cada corte y cada detalle.

La contraparte masculina llegó de la mano de Leonardo 5TH Avenue, que recordó —una vez más— que el novio también merece su momento de protagonismo en la pasarela.

1 de 3 | Atadura Sagrada, la colección de Ariel Encarnación, desfiló anoche con la convicción de que la moda nupcial puede ser, al mismo tiempo, arte y filosofía de vida. 2 de 3 | Leonardo 5TH Avenue reivindicó al novio como protagonista de la pasarela con una propuesta masculina que combinó elegancia y personalidad en cada look de la noche. 3 de 3 | De la novia al novio: Ariel Encarnación y Leonardo 5TH Avenue cerraron la noche con dos visiones complementarias del amor vestido de gala, recordando que el altar tiene dos lados.

El cierre que nadie quería que terminara

Jandy Feliz se encargó de cerrar la noche inaugural, y lo hizo como solo la música sabe hacerlo: borrando la frontera entre los que vinieron a ver y los que vinieron a sentir. Fue el sello perfecto para una velada que supo ser, al mismo tiempo, industria y fiesta, reconocimiento y celebración.

The Wedding Event 2026 se extiende hasta el domingo 10 de mayo en el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, con una agenda que promete seguir combinando tendencias, inspiración y las conexiones que mueven a la industria nupcial dominicana.

La segunda edición ya arrancó. Y arrancó bien.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más