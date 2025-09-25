Homenajean a Tony Isa Conde en el Jardín Botánico

Al caer la tarde de este miércoles, bajo los arcos de las matas de bambú del Jardín Botánico Nacional, los familiares y amigos del exministro, revolucionario y dirigente empresarial Antonio Isa Conde se reunieron para celebrar su vida.

En el homenaje realizado alrededor de la Laguna El Palmar Narciso Isa Conde, el único hermano de Tony, habló de su valor como dirigente estudiantil que luchó por el fuero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y por la expulsión de la academia de profesores vinculados a la dictadura trujillista, como Joaquín Balaguer.

Narso, como le llamaba Tony, también resaltó su valentía como revolucionario en la Guerra de Abril y sus aportes a los sectores productivos desde la Asociación de Industrias de Herrera. Pero, sobre todo, dio muestras del gran vínculo que los unía, fuera de cuestiones políticas.

El primogénito de Tony, Antonio Emilio Isa Nadal, agradeció a los invitados y llamó a replicar el ejemplo de vida de su padre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el acto estuvieron presentes Aris Isa Nadal y Marcia Patricia Isa Nadal, los otros hijos de Tony; y los pequeños Kai, Galo y Uma, sus bisnietos. Sus nietos Sarah Marie, Ámbar Lucía, Aris, Konstantine, Javier y Eduardo Antonio esparcieron las cenizas de su abuelo en dos ceibas altas, serenas y firmes sembradas para diseminar las cenizas de Marcia Nadal, quien falleció en 2006 y de quien Tony hablaba siempre con gran alegría.

El sacerdote jesuita Pablo Mella hizo una bendición laica de las cenizas, ya que Tony era agnóstico, y se refirió a un artículo del año pasado en el que el exministro decía que amor a la humanidad y el deseo de un futuro más justo para todos era más fuerte que las diferencias y unía a las personas aunque tuvieran creencias distintas.

Narciso Isa Conde describe la vida y los valores de su hermano Tony Isa Conde.

El cantautor José Antonio Rodríguez, gran amigo de Tony, tomó su guitarra y entonó Cantares, la canción favorita de Isa Conde.

El homenaje a Tony fue conducido por los periodistas Víctor Bautista y Yinett Santelises, quienes fueron los editores de su libro Relatos de la vida de un desmemoriado, y trabajaron junto a él en el Ministerio de Energía y Minas, así como en otros escenarios en el caso de Bautista.

Homenaje a Tony

(Palabras de Narciso Isa Conde en el MEMORIAL de su hermano Antonio)

QUERIDOS FAMILIARES, AMIGOS Y AMIGAS PRESENTES:

Cuando hablamos de mi querido hermano Tony, no hay adiós…

Solo un ¡hasta siempre!

Tony se queda con nosotros y nosotras.

Se queda su amor en la familia, en sus hijos Antonio, Aris y Marcia Patricia, nuestros queridos sobrinos.

En sus nietos, nietas y bisnietos.

Sigue presente su amor por su amada Marcia, con cuyas cenizas se habrá de abrazar eternamente en la tarde de hoy,

Se queda el cariño por todos sus tíos y tías, primos y primas, sobrinos y sobrinas.

Por Lulú y toda nuestra descendencia. Aquí doy constancia de esa hermosa hermandad y familiaridad.

Se queda el recuerdo de su inmenso amor por nuestro padre y nuestra madre.

Por nuestras bondadosas abuelas.

Por tío Fello, nuestro segundo padre, quien en la adolescencia nos enseñó a ser fidelistas.

Se queda su lindo y largo abrazo fraterno a Tontoni (José Antonio Najri) y a la familia Najri.

Se queda su amistad y su cariño por todos ustedes y por muchas personas más.

Familiares, amigos, amigas:

Es imposible olvidar la honestidad y dignidad personal de Antonio Isa Conde en su vida pública y privada durante su larga, accidentada e intensa existencia.

Su amor por la patria y la justicia.

Su apego al deber contraído y al respecto de los derechos de los demás.

Hay que destacar -es de justicia histórica hacerlo- su valiente y valioso liderazgo en aquellos días de la lucha por la autonomía, el fuero universitario y la destrujillización de la UASD, incluida la expulsión de Balaguer en 1962.

Su heroísmo en la revolución de abril, en la guerra patria y más allá, en representación del Partido Comunista Dominicano-PCD.

…Y recordar que cuando optó por jugar el rol de empresario, hay que destacar sus valiosos aportes en la Asociación de Industrias de Herrera, marcando una trascendente diferenciación respecto a la encumbrada y voraz oligarquía capitalista de este país.

En fin, es imposible olvidar su bondad como ser humano. Tampoco obviar su afable elegancia.

Porque, ante todo, Tony fue un hombre muy bueno y lo saben todas las personas que nos relacionamos con él, independientemente de su jerarquía, condición social o diversidad de vínculos. Guillermo, su chofer y asistente en la cotidianidad, es un testigo de sus afectos y sensibilidad humana.

Para Tony, nuestro eterno abrazo y nuestro inmenso amor fraternal, que nunca, nunca fue, ni será, lesionado.

¡HASTA SIEMPRE!, TONY

Y a ustedes el abrazo y las gracias de las familias Isa Nadal e Isa Contreras por su significativa presencia.

Narso

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más