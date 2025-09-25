La Junta Directiva de Profamilia comparte la pena por el fallecimiento del ingeniero Guillermo Caram Herrera, hermano de la directora ejecutiva de la institución, Magaly Caram Herrera, a quien extiende un abrazo de consuelo.

También expresa su pesar a su hoy viuda Gladys Ibarra, así como a sus hijos y a los demás familiares.

Su familia informa que las honras fúnebres se llevarán a cabo este jueves 25 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y continúa el vienes 26 a partir de las 9 de la mañana, para salir a la 1.00 de la tarde al cementerio Cristo Redentor, donde se le dará sepultura.

El ingeniero Caram deja un legado como ciudadano ejemplar, que dedicó su vida al servicio del país desde diferentes ámbitos. Fue economista, político y exgobernador del Banco Central, exdirector ejecutivo y pasado vicepresidente de Unapec, así como fundador y pasado vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Caram asesoró al país con posterioridad a la revolución de abril de 1965 y diseñó mecanismos para la administración de fondos de desarrollo como el Fondo de Preinversión y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

En 1989 fue asumió como secretario de Estado de Finanzas y en el 1996 fue designado Embajador – asesor económico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (hoy Ministerio). Posteriormente de 1998 al 2008 se desempeñó como asesor de la Cámara de Diputados, mientras que en el 1996 asesoró al Senado de la República y la Liga Municipal Dominicana.

Caram Herrera fue profesor de las principales universidades nacionales, a saber, de Planificación en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; de Teoría y Organización de la Planificación y Economía Dominicana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; de Geografía Económica y Dominicana en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y de Metodología de Investigación y Planeamiento estratégico en la Universidad APEC. también fue profesor del Instituto de Periodismo Dominicano.

La partida física del ingeniero Caram deja un significativo pesar para la vida profesional y política del país y en todos aquellos que tuvieron el honor de conocerle y trabajar con él, tanto en la vida pública y privada en donde prestó servicios.

Profamilia lamenta profundamente la partida física de Guillermo Caram Herrera y extendemos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos, compañeros de su partido y en general a la sociedad.

