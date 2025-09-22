Rosa Margarita Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, fue condecorada con la distinción de Comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más alta condecoración otorgada por la República Francesa a personalidades extranjeras que han realizado aportes significativos a la promoción de los valores franceses o al fortalecimiento de las relaciones entre sus países y Francia.

Sonia Barbry, embajadora de Francia ante la República Dominicana, en nombre del presidente Emmanuel Macron, impuso la condecoración a la embajadora Rosa Hernández de Grullón, durante una ceremonia que se llevó a cabo el 18 de septiembre en la residencia de Francia en Santo Domingo, honrando no solo la trayectoria institucional de la embajadora Hernández de Grullón, sino también su sensibilidad humana y su dedicación al bien común.

Hernández de Grullón desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y la República Dominicana, gracias a su labor diplomática: primero como representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, y luego al frente de delegación dominicana en el país galo, entre los años 2010 y 2025. La embajadora dominicana impulsó asimismo la promoción del arte y la cultura dominicanos, la cooperación internacional y las causas sociales con un enfoque integral y proactivo.

Trayectoria y logros

En el plano político, la embajadora dominicana forjó una notable cercanía con las autoridades francesas y elevó el perfil internacional de la República Dominicana a través de logros en la UNESCO y otros organismos multilaterales. En el ámbito económico, facilitó inversiones históricas, aumentó el intercambio comercial y posicionó a la República Dominicana como un socio atractivo en turismo y negocios, generando beneficios tangibles que se proyectan hacia el futuro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más