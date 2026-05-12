DP World en República Dominicana fue reconocida por Great Place to Work en la posición número cinco del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en República Dominicana 2026, destacándose por su cultura organizacional, experiencia del colaborador y ambiente laboral.

DP World integra el grupo de 15 organizaciones dominicanas destacadas en el listado nacional, reafirmando la solidez del ecosistema empresarial del país en materia de gestión del talento.

Además, la compañía forma parte del ranking regional Los Mejores Lugares para Trabajar® en el Caribe 2026, que reconoce a 20 organizaciones que están transformando la manera de trabajar en la región, apostando por entornos laborales basados en la equidad, el orgullo, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

Manuel Martínez, director ejecutivo de las operaciones en el país explicó que: “Estar en el Top 5 es resultado del compromiso diario de nuestros colaboradores y del enfoque estratégico de DP World en poner a las personas en el centro del negocio. Más que un logro, es una responsabilidad de seguir fortaleciendo una experiencia laboral donde cada persona pueda crecer, aportar y sentirse orgullosa de formar parte de esta organización”.

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Con este reconocimiento, DP World reafirma su compromiso de seguir construyendo una cultura sólida, inclusiva y de desempeño, alineada con estándares globales y orientada al bienestar, la innovación y el crecimiento sostenible de su capital humano.

En este contexto, República Dominicana se posicionó como referente regional, alcanzando un Trust Index™ promedio de 91 %, uno de los más altos del estudio.

Asimismo, la valoración destaca el impacto positivo que la empresa genera en el país, ya que sus operaciones contribuyen de manera significativa a la creación de empleo de calidad, que hoy alcanzan casi 5,000 y fomenta el dinamismo de sectores como logística, transporte, manufactura, comercio y servicios.

Al presentar los resultados, los organizadores destacaron los esfuerzos diarios de las organizaciones reconocidas y resaltaron cómo el país se consolida como un hub regional en la promoción de buenas prácticas de cultura organizacional.

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