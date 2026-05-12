El Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) firmaron este martes un acuerdo de cooperación que permitirá aplicar las Pruebas Nacionales en consulados dominicanos en el exterior. La medida crea, por primera vez, una ruta institucional permanente para que jóvenes dominicanos residentes fuera del país puedan concluir su bachillerato sin tener que regresar a la isla, una deuda histórica del sistema educativo con su propia diáspora.

Una solución para quienes el sistema dejaba atrás

Hasta ahora, los estudiantes dominicanos que emigraban antes de completar el proceso de titulación secundaria enfrentaban un callejón sin salida: o regresaban al país para rendir las pruebas o quedaban excluidos del sistema. El acuerdo suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el canciller Roberto Álvarez cambia esa ecuación.

El convenio tiene alcance amplio. Podrán acceder quienes hayan concluido la educación secundaria en el país o cuyos estudios hayan sido acreditados oficialmente por el MINERD. Entre los principales beneficiarios figuran jóvenes peloteros firmados por organizaciones de Grandes Ligas de Béisbol (MLB) —un fenómeno que moviliza cada año a cientos de adolescentes dominicanos hacia academias en Estados Unidos— y estudiantes que emigraron junto a sus familias antes de cerrar su ciclo académico.

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Para participar, los interesados deberán inscribirse ante el consulado correspondiente o directamente ante el MINERD con al menos un mes de anticipación a cada convocatoria. Dicha institución habilitará además una plataforma digital para que quienes tengan materias pendientes de años anteriores puedan registrarse y quedar incorporados automáticamente en las convocatorias siguientes.

La logística: valija diplomática y protocolos de seguridad

La operación del acuerdo implica una coordinación inédita entre ambas instituciones. El MIREX asumirá el traslado internacional de los materiales evaluativos —cuadernillos y hojas de respuestas— mediante valija diplomática, mientras que el MINERD se encargará de la elaboración, codificación y custodia técnica de los instrumentos. Los materiales deberán permanecer sellados y bajo acceso restringido hasta el momento exacto de su aplicación.

El Ministerio de Educación también capacitará y acreditará al personal consular responsable de administrar las evaluaciones, incluyendo coordinadores y jurados. El acuerdo abre incluso la posibilidad de colaborar con instituciones educativas locales en los países receptores para apoyar la logística del proceso.

La diáspora como prioridad, no como excepción

"El mundo cambió y las trayectorias educativas también. Por eso el sistema educativo tiene que ser capaz de adaptarse", afirmó De Camps durante la firma, en una declaración que reconoce implícitamente que el Estado llegó tarde a esta realidad. El ministro enmarcó la iniciativa dentro de la agenda de transformación educativa del gobierno del presidente Luis Abinader.

Por su parte, el canciller Álvarez subrayó que el convenio amplía el alcance de los servicios consulares hacia las comunidades en el exterior. "Esa realidad, lejos de alejarlos de la nación, debe impulsarnos a fortalecer mecanismos que les permitan mantener abiertos los caminos del aprendizaje", señaló.

El acuerdo representa un paso concreto hacia la institucionalización de los derechos educativos de la diáspora dominicana, estimada en varios millones de personas distribuidas principalmente en Estados Unidos, España y otros países de Europa y América Latina. La pregunta que queda abierta es cuántos consulados estarán habilitados en la primera convocatoria y si la infraestructura diplomática disponible estará a la altura de la demanda real.

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