Hay días en que el café sabe diferente. No por la mezcla ni por la temperatura, sino por lo que representa ese cálido sorbo: un ritual, una pausa, una identidad. Eso fue exactamente lo que Starbucks logró capturar con su colaboración más cinematográfica hasta la fecha, una que nos devolvió —taza en mano— al universo que marcó a toda una generación.

El Diablo Viste a la Moda 2 llegó a los cines dominicanos el 30 de abril con el peso de veinte años de nostalgia y la promesa de que Miranda Priestly, Andy Sachs, Nigel y Emily seguían siendo tan irresistibles como siempre. Y Starbucks, fiel a su lugar en ese universo —porque sí, el café de Andy es Starbucks desde la primera película—, decidió que esta vez los fans no tendrían que esperar a la sala oscura para entrar en escena.

Una mesa puesta para cuatro

Nueva colección de bebidas incluye The Miranda.

Desde el 28 de abril, todas las sucursales de Starbucks en República Dominicana tienen en carta cuatro bebidas que son, en realidad, cuatro retratos con leche y espuma.

The Miranda es exactamente lo que esperarías de ella: un Latte sin espuma, extra shot, extra caliente, con leche deslactosada. Sin margen para la improvisación. Sin espacio para el error. "Cualquier cosa menos que eso… generaría preguntas." Pedirla es, de algún modo, ponerse los tacones antes de salir.

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The Andy llega como un Cappuccino con leche de avena, jarabe de caramelo y topping de canela. Sencilla en apariencia, compleja en fondo. Es la bebida de alguien que todavía no sabe del todo quién es, pero que ya tiene el estilo para fingir que sí. La más accesible del menú y, quizás por eso, la más honesta.

The Nigel no pide permiso: Doppio Espresso Con Panna con salsa de mocha. Intenso, refinado, sin filtros. Como el personaje que siempre dice la verdad aunque duela escucharla. Un solo sorbo y ya entendés por qué Stanley Tucci se robó cada escena.

The Emily, en cambio, llega fría —Chai Latte helado con jarabe de caramelo y leche de almendras— y con esa elegancia calculada que Emily Blunt convirtió en arte. Exigente, sí. Pero preparada con una calma que, como ella misma diría, o no.

El reencuentro que se sentía pendiente

En la nueva colección de bebidas, puedes seleccionar The Nigel.

El viernes 1ro de mayo, la activación oficial con influencers marcó el arranque de la experiencia en el país. La noche reunió a referentes del estilo de vida, la moda y el humor dominicano —entre ellos Rosa Arencibia, Arturo Rivas Sweeney, María Conchita Arcalá, Ashley Polanco, Sara López, Rosmery Herrand y Charlie Medina— en torno a algo que, en el fondo, todos compartían: el recuerdo de haber visto la primera película y no haber salido del todo ilesos.

"Muchos crecimos con esa película, con esos personajes, con esa estética", reconoció Giuliana Ferrari, Directora de Marca de Starbucks República Dominicana. "Poder ofrecerle hoy a los dominicanos vivir ese guiño taza en mano se siente menos como un lanzamiento y más como un reencuentro con una historia que ya forma parte de nosotros."

Y tenía razón. Porque hay colaboraciones de marketing y hay momentos culturales. Esto fue lo segundo.

Más que una campaña

Un cartel que deslumbra.

La alianza entre Starbucks y 20th Century Studios —en conjunto con Disney— no se limita al menú. La cafetería Starbucks Reserve del Empire State Building, en Nueva York, ofrece ejemplares de edición limitada de la revista Runway, la publicación ficticia que es el corazón del universo de la película. Un detalle que, para los fans más devotos, equivale a sostener un pedazo de la historia.

"Starbucks ha sido parte del universo de El Diablo Viste a la Moda desde la película original", señaló Erin Silvoy, vicepresidenta senior de marketing global de la marca. "Estamos emocionados de darle vida nuevamente a esa conexión."

Desde el lado de Disney, Lylle Breier, EVP de Alianzas y Promociones, lo resumió sin rodeos: "Un programa global audaz, ingenioso y temático, diseñado para deleitar a los fans en todo el mundo." Difícil no estar de acuerdo.

¿Y tu, cuál eres?

Las cuatro bebidas siguen disponibles por tiempo limitado en todas las sucursales de Starbucks del país. La pregunta ya no es si vas a ir —porque vas a ir—, sino cuál personaje sos. ¿La precisión implacable de Miranda? ¿La curiosidad en transformación de Andy? ¿La intensidad sin disculpas de Nigel? ¿La frialdad elegante de Emily?

Puedes pedirla por el nombre del personaje, comparte en redes con #ElDiabloVisteALaModa2 y, por una vez, deja que el café te diga algo sobre ti.

El Diablo Viste a la Moda 2 ya está en cines. El café, ya en tu mano.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más