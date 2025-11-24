El Banco BHD celebró la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, en la que resultó ganadora del primer lugar la activista comunitaria Nellys Margarita Heredia Agramonte, por su liderazgo en la creación de asociaciones de mujeres en la región Sur del país, logrando un impacto multisectorial en temas de género, medioambiente y educación.

A la ceremonia de premiación, realizada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, asistió la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y esta fue encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del Banco BHD, y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de la entidad financiera.

En su discurso central, el presidente de la entidad bancaria resaltó el impacto del Premio Mujeres que Cambian el Mundo a lo largo de una década, en la que han sido reconocidas más de 100 mujeres. Esta premiación es el brazo social de la Estrategia de Género Mujer BHD que implementa el Banco desde el 2015.

Luis Molina Achécar, Nellys Heredia, Raquel Peña y Steven Puig

“El Premio Mujeres que Cambian el Mundo es el brazo social de nuestra estrategia de género. En estas diez ediciones, hemos acompañado a más de cien mujeres con nuestro programa de asesoría y acompañamiento, y con recursos que han beneficiado a más de 430 familias. Hoy vemos cómo el Premio ha generado redes de solidaridad, fortaleciendo proyectos comunitarios sostenibles en áreas rurales y urbanas en nuestro país”, expresó Puig.

Asimismo, Molina Achécar reconoció la contribución social de estas mujeres que han dejado huellas en sus comunidades y el país. “En el Centro Financiero BHD creemos que el progreso verdadero no se mide solo en términos económicos, también en progreso humano. Por eso, este premio es una celebración que nos llena de orgullo y esperanza. Es una invitación a reflexionar sobre el papel que todos tenemos en la construcción de una cultura país que impulse una mejor sociedad”.

Los dos segundos lugares del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2025 fueron otorgados a Arisleyda Beard de Burgos, por su entrega en la promoción del arte y la cultura en Puerto Plata, y a la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, bajo cuyo liderazgo este centro ha logrado los más altos estándares de calidad y administración, y una asistencia humanizada.

En esta décima edición, Delba Josefina Suero y Herminia del Pilar Perelló (Judith) recibieron homenajes especiales por sus largas trayectorias de contribución a la salud y al servicio social de poblaciones vulnerables. A la educadora Norma Isabel Almonte Victoria se le otorgó un reconocimiento póstumo por su aporte a la inclusión y la educación para personas con discapacidad auditiva en la región Norte. En el acto, Puig anunció una contribución de RD$ 1,000,000 destinada a la Escuela Nacional para Sordos en Santiago.

El resto de las ganadoras de la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo son Cándida Mercedes Castillo Reyes (Mechy), Sor Janely Mercedes Paulino Madera, Norka Margarita Díaz Velázquez, María Estefani Zapata Mejía y Xenia Anacaona Gell de Álvarez.

Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social

Asesoría y mentoría para las ganadoras

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, subrayó que el Premio Mujeres que Cambian el Mundo ha evolucionado hasta convertirse en el premio referente de la mujer en República Dominicana. “Con su valentía y compromiso, cada una de las más de 100 homenajeadas en estos diez años nos recuerdan que la fortaleza de la mujer es un ejemplo de perseverancia y de impacto transformador ante cualquier circunstancia”.

Además de reconocerlas, Navarro destacó que, durante todo un año, el área de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, así como miembros del Voluntariado BHD, trabajan junto a las galardonadas en mentorías y talleres sobre educación financiera, gestión institucional, liderazgo, tecnología, turismo sostenible y valores. “Hemos formado grupos de ahorro, impulsado emprendimientos y articulado redes de apoyo que multiplican el progreso en sus comunidades. Así es como este reconocimiento se transforma en desarrollo sostenible”.

El jurado del Premio Mujeres que Cambian el Mundo estuvo conformado por el periodista Huchi Lora, María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes; Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; Soledad Álvarez, filóloga y poeta; el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Steven Puig, presidente del Banco BHD.

La ceremonia se transmitirá el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 9:00 de la noche por Color Visión, canal 9.

