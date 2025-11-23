Falleció la noche de este sábado 22 de noviembre, Donald Gómez Cerda, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), el del Machete Verde, y exregidor en la ciudad de Santiago.
Donald Gómez Cerda, hermano de José Gómez Cerda, se encontraba padeciendo de problemas cardiovascular y de hígado desde hace varias semanas, lo cual motivó su reclusión en el centro médico Unión médica, de Santiago, donde falleció.
Murió rodeado de su esposa Carmen Saint-Hilaire, sus hijos Donald y Audry, sus hermanos, Nancy y José, nietos, familiares, vecinos y amigos.
Durante varios años, Gómez Cerda fue un destacado dirigente político, dentro del socialcristianismo, donde permaneció y actuó.
Perteneció a diversos grupos culturales, deportivos y artísticos, siendo siempre un hombre de relaciones sociales y políticas.
El velorio se realizará este domingo, 23 de noviembre, en la funeraria Blandino, situada en la Calle 27 de febrero esq. 6 de septiembre, al lado del Cementerio de la 30 marzo, de Santiago, a partir de las 4 de la tarde.
