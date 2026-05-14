El Ateneo Amantes de la Luz celebró la entrega del Premio Peña y Reinoso al Magisterio Nacional, con reconocimientos a personalidades vinculadas a la educación, la cultura, el periodismo y el servicio comunitario, en el marco del 152 aniversario de la institución cultural de Santiago de los Caballeros.

En la categoría de Educación Primaria fue reconocida la maestra Josefa Mercedes López Díaz; en Educación Secundaria, Brígida Altagracia Morillo Olivo; y en Educación Superior, Luis Midence III, por sus aportes a la formación académica en el país.

La Escuela de Educación Especial de la ADR recibió un reconocimiento especial por su labor en favor de la inclusión educativa y el acompañamiento a niños y jóvenes con condiciones especiales.

El premio también distinguió a Franklin Abel Gutiérrez Gutiérrez en Mérito en el Exterior; a Francisco Alfredo Arias Tolentino en Servicio a la Comunidad; y a Félix Jacinto Bienvenido Bretón Bretón en la categoría Periodismo del Cibao, Darío Flores. Asimismo, fueron reconocidos Efraín Alberto Castillo Arredondo en Mérito Cultural y Francisco Manuel Batista Bisonó en Pro Arte Nacional.

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Durante el acto, el presidente de la Junta Directiva del Ateneo Amantes de la Luz, Carlos Manuel Estrella, afirmó que la entidad continuará promoviendo la lectura, el conocimiento y los valores cívicos como parte de su misión institucional.

En representación de la Fundación Eduardo León Jimenes participó María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León, quien destacó la trayectoria histórica del Ateneo y su aporte a la formación cultural de la sociedad dominicana.

También intervino Laura Partal, gerente de división de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Banco Popular Dominicano, entidad que junto a la Fundación Eduardo León Jimenes respaldó la premiación.

Las palabras de agradecimiento en nombre de los homenajeados estuvieron a cargo del escritor Efraín Alberto Castillo Arredondo, quien señaló que el Premio Peña y Reinoso representa un reconocimiento ligado al valor histórico y moral del Ateneo Amantes de la Luz.

La ceremonia se realizó en el salón Profesor Federico Izquierdo e incluyó semblanzas audiovisuales de los galardonados y presentaciones artísticas.

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