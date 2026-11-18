La Alianza Internacional de Capellanes y Policía de Servicios Voluntarios, a través de su Distrito de Nueva Jersey, tuvo a su cargo la seguridad y escolta de Miss Mundo 2026, Joheirry Mola Domínguez, durante una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Paterson.

La actividad comenzó con una oración a cargo del padre Starli Castaño, en un ambiente de fraternidad y celebración.

Al encuentro asistieron delegaciones de Colombia, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Perú, El Salvador y México.

También estuvieron presentes el alcalde de Paterson, André Sayegh; la fundadora y presidenta del Desfile Dominicano de Nueva Jersey, Elsa Mantilla; los concejales Alex Méndez, Lillisa Mimms, Maritza Dávila y Luis Vélez; la vicealcaldesa María del Pilar; el cónsul dominicano en Canadá, Lucilo Santo, y el comisionado Joel Ramírez, además de otras autoridades locales, líderes comunitarios y representantes internacionales.

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Durante el acto, la ciudad de Paterson otorgó un reconocimiento especial a Joheirry Mola Domínguez por su representación y sus cualidades personales y profesionales.

Elsa Mantilla y otras autoridades también participaron en los reconocimientos, en los que destacaron la humildad, la belleza y la calidad humana de la representante dominicana.

La participación de la institución

La Alianza Internacional de Capellanes y Policía de Servicios Voluntarios calificó la participación de su Distrito de Nueva Jersey como un acontecimiento importante para su trayectoria, al asumir por primera vez la responsabilidad de brindar seguridad y escolta a una figura de proyección internacional como Miss Mundo 2026.

La institución está encabezada por su presidente y comandante en jefe, el general obispo Luis Emilio Paniagua, mientras que la dirección distrital de Nueva Jersey está a cargo de la periodista y mayor Karolina Martínez.

La organización expresó su satisfacción por el desempeño de sus oficiales y reconoció la entrega y responsabilidad demostradas durante la actividad.

Martínez manifestó que asumir la seguridad y escolta de Mola Domínguez representó un honor y una responsabilidad para la institución.

"Me siento profundamente orgullosa de ser parte de esta institución creada por el general Luis E. Paniagua", expresó.

También afirmó que la organización continuará trabajando con responsabilidad, humildad y dedicación para representar a la Alianza y cumplir con su misión de servicio.

Sobre la entidad

Fundada por el general obispo Luis Emilio Paniagua, la Alianza Internacional de Capellanes y Policía de Servicios Voluntarios es una organización de carácter internacional que, según su descripción institucional, trabaja en áreas como el servicio humanitario, la asistencia comunitaria, el acompañamiento espiritual y la formación de personas con vocación de servicio.

Desde su fundación, la entidad ha promovido iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades, con énfasis en la fe, la solidaridad, la disciplina, el respeto y la responsabilidad social.

Entre sus objetivos figuran la formación y capacitación de capellanes, la asistencia espiritual, la orientación comunitaria y el desarrollo de programas de apoyo humanitario y cooperación social.

Asimismo, impulsa actividades de prevención y acompañamiento, así como iniciativas de colaboración en espacios públicos y comunitarios, con el propósito de promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.

La organización define su filosofía institucional a partir del servicio al prójimo, la promoción de la paz, la defensa de la dignidad humana y el compromiso con las comunidades.

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