Merca Jumbo continúa su expansión en República Dominicana con la apertura de su sucursal número 13, ubicada en la marginal de la avenida Las Américas, esquina avenida Hipódromo, en Santo Domingo Este.

La nueva tienda forma parte del plan de crecimiento nacional de la marca y contribuirá a la dinamización económica de la zona mediante la generación de 100 nuevos empleos.

El establecimiento cuenta con estacionamiento para aproximadamente 200 vehículos y espacios diseñados para ofrecer comodidad y facilidad a sus clientes. Además, próximamente incorporará los servicios de Farma Extra.

Con esta apertura, los residentes de Los Frailes y comunidades cercanas tendrán acceso a una amplia variedad de productos frescos, marcas propias, exclusivas y reconocidas, bajo la propuesta de precios bajos todos los días.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La vicepresidenta de Merca Jumbo, Zamira Guerrero Numa, expresó que la empresa busca acercarse a más familias dominicanas y convertirse en un aliado para satisfacer sus necesidades cotidianas.

Como parte de su compromiso social, la empresa informó que los recursos que habrían sido destinados a un gran evento de inauguración serán entregados a la Fundación Proyecto Ayuda al Niño Casa de Luz, institución que desde 1999 trabaja en favor de niños, niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, a partir del lunes 16 de noviembre, los clientes de Las Américas y zonas aledañas podrán realizar sus compras mediante la aplicación Merca y acceder al servicio de entrega a domicilio.

La vicepresidenta de Marketing Formatos y Retail de CCN, Madelyn Martínez, destacó que esta apertura responde a la visión de crecimiento de la empresa, orientada a ampliar su presencia, generar empleos y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más