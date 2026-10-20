La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) amplió la cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para incluir trastornos mentales, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la actividad laboral, mediante la Resolución 00270-26.

La actualización del Cuadro de Enfermedades Profesionales incorpora por primera vez en República Dominicana afecciones asociadas a factores psicosociales dentro de la cobertura del seguro.

Entre las nuevas patologías figuran cuadros depresivos, síndrome de burnout o agotamiento y trastornos no orgánicos del sueño. También se incluyen cánceres de pulmón, laringe, faringe, estómago, hígado, riñón, vejiga, próstata y piel, entre otros.

El listado contempla, además, enfermedades respiratorias, osteoarticulares, bucodentales, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas, reproductivas y vasculares.

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Las enfermedades están organizadas en siete grupos, según el riesgo que las origina. El documento especifica para cada una el agente causal, la patología y las actividades laborales en las que suele presentarse.

La SISALRIL explicó que la modificación responde a los cambios en el mercado laboral, los avances de la medicina y la identificación de nuevos factores de riesgo relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.

Cobertura médica y económica

De acuerdo con la información divulgada por la institución, el Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales, aprobado mediante el Decreto núm. 287-26, establece la cobertura de los signos y síntomas relacionados con enfermedades profesionales que generen gastos de salud e incapacidad laboral temporal o permanente, conforme a las disposiciones vigentes.

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), responsable de administrar las prestaciones del seguro, asumirá los gastos médicos derivados de las enfermedades de origen laboral reconocidas y llevará el registro de las incapacidades que estas generen.

La resolución también dispone la creación de la Comisión Técnica Interinstitucional para la Revisión y Actualización del Cuadro de Enfermedades Profesionales (CTI-CEP), que tendrá a su cargo la evaluación periódica del listado y la recomendación de modificaciones conforme a los avances científicos y tecnológicos.

Con esta actualización, la SISALRIL establece un mecanismo para revisar las enfermedades reconocidas como profesionales y adecuar la cobertura del seguro a los cambios en las condiciones laborales y los conocimientos médicos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más