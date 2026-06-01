La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) advirtió que más del 80 % de los casos de cáncer de pulmón están asociados al tabaquismo activo o a la exposición prolongada al humo de segunda mano, al tiempo que alertó sobre el impacto que mantiene el consumo de tabaco en la salud pública dominicana.

La entidad señaló que fumar sigue siendo la principal causa evitable de cáncer en República Dominicana y aseguró que también está relacionado con tumores de laringe, cavidad oral, esófago, vejiga y páncreas.

La presidenta de la organización, la doctora Ángela Cabrera, explicó que el tabaquismo no solo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer, sino que además empeora la respuesta de los pacientes a tratamientos como quimioterapia, radioterapia y cirugía, aumentando las probabilidades de recaída.

La especialista indicó además que el consumo de tabaco está vinculado a enfermedades cardiovasculares y respiratorias como EPOC, infartos y accidentes cerebrovasculares, lo que representa una carga adicional para el sistema de salud.

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Reforzar las políticas de control del tabaco.

Regular los productos de vapeo y tabaco calentado.

Ampliar el acceso a programas para dejar de fumar en el sistema público de salud.

La organización también exhortó a proteger a niños y adolescentes de la exposición al humo de segunda mano y recomendó a los médicos aprovechar cada consulta para orientar a los pacientes sobre abandono del tabaquismo.

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