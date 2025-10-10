Entre enero y septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Salud (SNS) registró 247,687 consultas externas en salud mental, 24,440 más que en el mismo período de 2024.

De estas atenciones, 176,017 correspondieron a psicología y 71,670 a psiquiatría, reflejando la expansión de la cobertura y el acceso a servicios especializados.

Según la institución, el aumento de consultas evidencia "el impacto de las estrategias del SNS para promover la salud mental como un pilar del bienestar integral".

Mario Lama, director ejecutivo del SNS, destacó que la integración de personal especializado y la capacitación continua fortalecen la atención oportuna y humanizada.

Actualmente, la Red Pública cuenta con más de 1,000 profesionales en salud mental, incluidos 146 psiquiatras, 77 médicos residentes y 1,028 psicólogos.

La red dispone de 16 unidades de intervención en crisis, distribuidas estratégicamente para garantizar una respuesta accesible a la población.

El SNS ha fortalecido la formación continua del personal en temas como humanización de servicios, Estrategia mhGAP, identificación temprana de trastornos y atención integral a personas con problemas de uso de sustancias.

Se han realizado capacitaciones sobre síndrome de burnout, manejo del estrés, autocuidado y hábitos que promueven el bienestar emocional y buenas prácticas en psicología.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Red Pública invita a su personal a vestir prendas verdes como muestra de solidaridad y conciencia colectiva.

El lema de 2025, "Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental", llama a reconocer la humanidad compartida y priorizar la atención integral en todos los ámbitos.

