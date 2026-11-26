La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) presentó 16 iniciativas para agilizar los trámites de los afiliados y fortalecer la supervisión del sistema de seguridad social, durante el V Diálogo de Alto Nivel de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), celebrado del 23 al 27 de noviembre en México.

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, explicó que la transformación digital busca conectar las instituciones para evitar que los ciudadanos tengan que trasladar documentos o gestionar información entre distintas entidades para acceder a sus derechos.

Durante su intervención sobre transformación digital e interoperabilidad, indicó que República Dominicana supera el 97 % de cobertura en el Seguro Familiar de Salud (SFS) y trabaja para garantizar la trazabilidad de los aportes y eventos médicos.

Miguel Ceara Hatton en el CISS

Según explicó, el objetivo es pasar del modelo de remisión mensual consolidada a la notificación en tiempo real, lo que permitiría validar información oportunamente y detectar inconsistencias.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

«Conectar plataformas no basta; los derechos se garantizan y la sostenibilidad se verifica con datos confiables y trazables», afirmó Ceara Hatton.

El funcionario también explicó que la interoperabilidad entre la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y otras entidades permitirá mejorar la continuidad de afiliación entre regímenes y garantizar la cobertura correspondiente ante riesgos laborales.

Para estos procesos, la institución utiliza herramientas como X-Road y PID-SIMON.

Las iniciativas y programas de la Sisalril

Entre las 16 iniciativas presentadas figuran la Oficina Virtual, la consulta en línea del catálogo de prestaciones, el canal de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el cálculo y gestión de subsidios y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (EVTESA).

Ceara Hatton también informó sobre el Fondo de Medicamentos de Alto Costo (FOMAC), que ofrecerá acceso a 13 medicamentos para 16 patologías de alto costo.

A estas medidas se suman la cobertura integral del trasplante renal y la atención médica a víctimas de accidentes de tránsito mediante el Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (FONAMAT).

La delegación dominicana estuvo integrada, además, por Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la SISALRIL, y Leticia Martínez Martiñón, directora de Gestión Actuarial.

El encuentro de la CISS reunió a representantes de organismos de seguridad social para abordar los desafíos de transformación digital, interoperabilidad y modernización de los sistemas de protección social.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más