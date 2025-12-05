El Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó sobre el incremento significativo en los contagios por virus sincitial respiratorio (VSR), que en la semana epidemiológica 47 alcanzó su punto más elevado del año y superó con amplitud los niveles registrados en 2024.

La institución explicó que este aumento se refleja en una mayor demanda de atenciones médicas, especialmente en niños pequeños, debido a cuadros de bronquiolitis y neumonía asociados a este virus.

El VSR – explicó la entidad sanitaria – continúa siendo el patógeno predominante entre las enfermedades respiratorias en circulación y es responsable de la mayoría de los casos que requieren hospitalización en la población infantil.

Agregó que, aunque otros virus —como influenza, COVID-19, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus— también están presentes, sus niveles se mantienen entre bajos y moderados, sin señales de un repunte simultáneo que pudiera generar un cuadro epidémico más amplio.

En ese orden, recordó que la coexistencia de varios virus podría incrementar el riesgo de coinfecciones, lo que afectaría con mayor fuerza a grupos vulnerables.

Salud Pública también señaló que, pese al aumento de las infecciones respiratorias, enfermedades como dengue, cólera y leptospirosis continúan bajo control y muestran cifras inferiores a las del año pasado.

Recomendó mantener medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas, además de evitar la automedicación y acudir al médico ante señales de alarma.

Finalmente, Salud Pública reiteró el llamado a la población a reforzar la prevención, al señalar que el comportamiento del VSR este año ha sido más temprano, más prolongado y de mayor intensidad, lo que exige una vigilancia constante para reducir complicaciones, sobre todo entre la población infantil.

