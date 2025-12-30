República Dominicana registró cero muertes por dengue, como resultado de las acciones preventivas y educativas desarrolladas por el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.

Por primera vez en un año, el país no reporta fallecimientos asociados a esta enfermedad, lo que ha permitido que República Dominicana sea reconocida como un referente regional en el control del dengue.

Según el boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica número 50, emitido por la Dirección de Epidemiología, en las últimas cuatro semanas se notificaron 34 casos de dengue, mientras que el acumulado desde la SE-1 hasta la SE-50 del año 2025 asciende a 320 casos, con una incidencia de 3.10, lo que evidencia una reducción del 76 % en comparación con el año 2024.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, señaló que la reducción de 85 % de los casos de dengue a nivel nacional responde al impacto de las estrategias de vigilancia epidemiológica, control vectorial y educación comunitaria.

“La salud y la educación son causas nacionales y es un compromiso de todos trabajar en la prevención de las enfermedades”, indicó.

En relación con otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, como la chikungunya y el zika, el país también cerró el 2025 sin registrar muertes asociadas a estos eventos.

Ante la alerta regional registrada, el Ministerio de Salud activó de inmediato todos los protocolos establecidos, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y las acciones preventivas, incluyendo el refuerzo de la vigilancia en los puntos de entrada al país.

