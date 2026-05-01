La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) cerró 2025 con 1,857,375 servicios prestados a 119,925 personas en su red de 35 centros a nivel nacional —más de 60,500 atenciones adicionales respecto al año anterior—, pero sus propias cifras revelan una realidad que trasciende el balance institucional: el 16.7% de sus pacientes no cuenta con ningún tipo de cobertura de seguro médico, lo que obliga a la entidad a sostener un sistema paralelo de exoneraciones para que esa población pueda acceder a tratamiento.

Un crecimiento sostenido con una deuda estructural de fondo

Los datos presentados en la 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros de la ADR muestran un crecimiento del 97% de cumplimiento frente a la meta institucional. Sin embargo, el dato más revelador no está en los números de atención, sino en quiénes son los que llegan: más de la mitad de los pacientes —el 56%— acudió por primera vez en 2025, lo que sugiere una demanda reprimida que el sistema de salud convencional no logra absorber.

Para responder a esa brecha, la institución otorgó 101,037 facilidades de acceso mediante exoneraciones parciales y totales, beneficiando al 58.5% de los pacientes atendidos durante el año. Las exoneraciones de copago crecieron un 4.7% respecto a 2024.

La terapia física, la más demandada

Casi 82 de cada 100 pacientes recibieron servicios de medicina de rehabilitación. La terapia física concentró el 49.6% de las atenciones, consolidándose como la prestación más requerida. El programa de Intervención Temprana —dirigido a niños de hasta 6 años— representó el 8.72% de los servicios, en respuesta a una demanda que crece a medida que más familias identifican a tiempo las necesidades de sus hijos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto al perfil etario, el 20.9% de los pacientes fueron menores de cinco años, el 12.79% jóvenes de entre 18 y 35 años, y el 8.9% adultos mayores.

Operativos comunitarios: 40,000 atenciones gratuitas fuera de los centros

Más allá de sus instalaciones, la ADR realizó 739 operativos y jornadas comunitarias durante 2025, con 40,331 atenciones gratuitas a más de 15,000 personas. El 40.4% correspondió a consultas médicas, procedimientos y estudios; el 39.9% a medicamentos gratuitos; y el 22.3% a servicios propios de la institución.

La distribución geográfica de estos operativos refleja dónde están las mayores carencias: la región norte concentró el 56.4% de las jornadas, seguida por el sur con el 29.8%, mientras que el este y la sede central reportaron el 4% y el 9.8%, respectivamente.

Educación especial e inserción laboral: 84 personas al mercado productivo

Los siete Centros Educativos de Atención Multidimensional de la ADR cerraron 2025 con 506 estudiantes en programas de educación especial y 80 en formación laboral. En el ámbito de la inserción productiva, se ofrecieron 396 servicios formativos —el 36% en capacitación vocacional y emprendimiento—, y 84 personas lograron integrarse al mercado: 19 en empleos formales y 65 mediante emprendimientos propios.

Uno de esos casos es el de Julia Méndez, quien aprendió a confeccionar pellizas y pudo emprender gracias al capital semilla de un proyecto desarrollado junto a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

Sillas de ruedas, prótesis y producción ortopédica

Con el apoyo de aliados internacionales como Free Wheelchair Mission y la Fundación Wheelchair, la ADR entregó 1,089 ayudas técnicas en 2025, entre ellas 750 sillas de ruedas y 73 prótesis. En paralelo, su área de producción ortopédica fabricó 406 prótesis, 5,727 ortesis y 17,750 calzados y elevaciones, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta a nivel nacional.

Infraestructura: RD$ 93.5 millones del gobierno en dos años

El gobierno del presidente Luis Abinader aportó RD$ 43.5 millones en 2025 para proyectos de infraestructura, con los que se completó la obra en Barahona y se avanzó en Hato Mayor. En lo que va de 2026, se recibió un nuevo aporte de RD$ 50 millones: RD$20 millones para concluir la filial de Guerra y RD$ 30 millones para apoyar la provisión de servicios.

Además, avanzan obras en Cotuí, y se tienen planos y presupuestos listos para Sosúa, mientras se gestiona la consecución de terrenos en El Seibo, San Pedro de Macorís, Las Matas de Farfán y Boca Chica.

El sorteo benéfico de diciembre, por su parte, alcanzó una recaudación histórica de RD$18 millones, producto de una renovada estrategia de mercadeo social y el trabajo coordinado entre la sede y las filiales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más