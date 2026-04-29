La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) ha logrado un ahorro acumulado superior a los RD$ 100 millones para los cotizantes del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), según cifras oficiales de la institución. El dato fue dado a conocer en el marco de un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss), que respaldó públicamente la gestión del director Elías Báez al frente del organismo.

Una defensa más activa con resultados concretos

La DIDA reporta haber brindado más de 1.2 millones de servicios desde que Báez asumió la dirección, con una reducción de cobros indebidos que genera, según la institución, un ahorro de aproximadamente RD$ 10 millones mensuales para los afiliados.

Entre los cambios más concretos que señala la entidad figuran la disminución de cobros irregulares en servicios de emergencia y la reducción de la práctica —ampliamente denunciada por usuarios— de exigir depósitos económicos previos como condición para recibir atención médica.

La institución también destacó avances en la educación y orientación de los afiliados respecto a sus derechos dentro del sistema, un eje que la DIDA ha trabajado en alianza con la academia. En agosto de 2025, la entidad puso en marcha junto a la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) un diplomado para formar facilitadores en Seguridad Social, con el objetivo de que su personal y colaboradores externos conozcan a fondo la Ley 87-01 que rige el sistema.

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El programa "Ya no Estás Solo" y la atención 24/7

Uno de los ejes de la gestión actual es el programa "Ya no Estás Solo, la DIDA 24 Horas Contigo", un sistema de atención permanente diseñado para que los afiliados puedan denunciar abusos en tiempo real. Asonafiss respaldó la creación y continuidad de este servicio, calificándolo como un avance en la humanización de la atención a los ciudadanos.

Pensiones y fondos olvidados: otra batalla pendiente

Más allá de los cobros indebidos en salud, la DIDA también ha avanzado en la identificación de recursos que permanecían inaccesibles para los afiliados. A enero de 2026, la institución había localizado RD$ 1,000 millones en cuentas de afiliados fallecidos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), correspondientes a más de 117,000 cuentas, así como 6,000 pensiones pendientes de ser reclamadas por sus beneficiarios.

En ese contexto, Báez solicitó formalmente la modificación del formulario de afiliación de las AFP para incluir datos de familiares hasta la cuarta generación, con el propósito de agilizar la transferencia de fondos a herederos legales.

Este esfuerzo se enmarca en un debate más amplio sobre el futuro del sistema previsional dominicano. Un análisis publicado en Acento en abril de 2026 advierte que más del 70% de los trabajadores dominicanos no recibirán una pensión suficiente bajo las condiciones actuales, y que más de 1.5 millones de afiliados llegarán a la edad de retiro entre 2031 y 2033.

Un rol que se expande, con retos que persisten

La DIDA fue creada como un organismo de información y defensa, pero su gestión actual apunta a un rol más intervencionista dentro del SDSS. Eso puede interpretarse como una señal positiva para los afiliados, pero también plantea interrogantes sobre si los avances reportados son suficientes frente a la escala de los problemas que enfrenta el sistema.

Con más de cuatro millones de cotizantes en el SDSS, los RD$ 100 millones ahorrados representan apenas una fracción del universo de cobros irregulares que históricamente han afectado a los usuarios. El desafío de fondo sigue siendo estructural: garantizar que las ARS, los prestadores de salud y las AFP operen sin abusos, más allá de las intervenciones puntuales de un organismo defensor.

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