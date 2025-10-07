Rehabilitación aportó 1,7 millones servicios en 2024; celebra 62 aniversario

La Asociación Dominicana de Rehabilitación ofreció durante 2024 un total de 1,796,820 servicios a 121,078 pacientes, logrando un 98,81 % de ejecución de su meta anual.

Entre los servicios más demandados estuvieron atenciones por condiciones músculo-esqueléticas, neuro-musculares y pediátricas, como pie plano y piernas arqueadas (genu varo).

La institución también otorgó 114,570 facilidades sociales, incluyendo 56,365 exoneraciones de servicios terapéuticos y 58,205 atenciones gratuitas en 773 operativos comunitarios y jornadas médicas.

En el área de tecnología ortopédica, se fabricaron 391 prótesis, 6,193 órtesis y más de 13,000 calzados terapéuticos.

Gracias a alianzas con entidades internacionales como Free Wheelchair Mission, Chair The Hope, 2FT Prosthetics e Imahelps, se entregaron gratuitamente 1,750 sillas de ruedas y 92 prótesis, muchas en zonas fronterizas y comunidades de difícil acceso.

Ceremonia y homenaje

El lunes, la institución celebró su 62 aniversario con una misa en honor a su fundadora, Mary Pérez Marranzini, fallecida el 8 de mayo.

La ceremonia fue oficiada por el padre Eulogio Castaño y contó con la presencia de autoridades como Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de la Discapacidad, y Lucía Vásquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación.

Durante la misa, se rindió homenaje a figuras históricas de la institución, incluyendo a Consuelito de Alsina, Vicenta Lamourtte de Peignand, Julio Postigo, Delsa Vásquez y Cucho Gómez.

El Corito Chichigua interpretó cánticos ceremoniales y Otoniel Peguero, profesor de artes del Centro Educativo Multidimensional, dedicó la canción Camino de amor a la fundadora, en uno de los momentos más emotivos.

Al finalizar, los asistentes recibieron una planta de Guayacán, símbolo de fortaleza, resistencia y resiliencia, donada por la Dirección de Reforestación del Ministerio de Medio Ambiente.

