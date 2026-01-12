El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), a través de su Dirección de Salud y Nutrición, informó que logró reducir la cantidad de sal que se usa en las recetas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), además de mantener la azúcar añadida dentro de los niveles recomendados para niños, niñas y adolescentes.

Indicó que con esta mejora el aporte de sodio pasó de un 88 % a un 48 % del límite diario recomendado, “lo que significa que los estudiantes ahora consumen casi la mitad del sodio que antes, en línea con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)”.

Resaltó que esta medida impacta a 2.1 millones de beneficiarios, entre estudiantes, personal docente y administrativo de 7,000 centros educativos públicos del país.

Señaló que la reducción de la sal en la alimentación infantil contribuye a prevenir problemas de presión arterial y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El organismo estatal especificó que para alimentos altos en sodio, como el bacalao, los proveedores aplican la técnica de desalación que ayuda a disminuir la sal antes de cocinarlo, manteniendo el sabor y la aceptación del menú escolar.

En cuanto al azúcar, la institución explicó que los productos del desayuno escolar, como lácteos y elaboraciones de panadería, se formulan respetando las recomendaciones de la OMS, con un aporte de azúcares libres inferior al 5 % del total de energía que requiere un niño al día.

“Eso permite ofrecer desayunos balanceados, evitar la exposición temprana a sabores muy dulces y reducir riesgos relacionados con el sobrepeso y la obesidad”, agregó.

El director del Inabie, Adolfo Pérez, señaló que estas acciones responden al compromiso institucional de ofrecer comidas más saludables dentro del PAE.

Supervisión para asegurar cumplimiento

Para asegurar el cumplimiento de los estándares nutricionales, el Inabie mantiene un sistema permanente de supervisión que incluye visitas técnicas a panaderías y plantas lácteas, análisis de laboratorio y procesos continuos de capacitación especializada en inocuidad, garantizando el estricto apego a las fichas técnicas por parte de sus proveedores y manipuladores de alimentos.

Estas medidas se complementan con la verificación de los centros educativos a través de los Comités de Alimentación y Nutrición del Escolar (CANE), que contribuyen a garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos distribuidos.

La institución aseguró que continuará fortaleciendo las políticas nutricionales del PAE para garantizar una alimentación balanceada, segura y acorde con las necesidades de crecimiento y desarrollo de la población estudiantil.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más