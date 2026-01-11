El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que durante el 2025 se realizaron 629,173 cirugías en los centros de la Red Pública, lo que representa un incremento de 34.3 % en comparación con los 468,629 procedimientos quirúrgicos registrados en 2024.

Entre las especialidades con mayor demanda de servicios se destacan cirugía general, con 118,242 procedimientos, odontología, con 18,302 y ortopedia, con 76,818 intervenciones, evidenciando el impacto directo de estas áreas en la atención integral de los pacientes.

El titular del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que este importante logro ha sido posible gracias a la modernización y fortalecimiento de los centros hospitalarios, la habilitación de nuevas áreas quirúrgicas, la ampliación de quirófanos equipados con tecnología moderna y la ardua labor del personal médico, especialmente de los cirujanos y equipos de salud que prestan servicios en los hospitales de la Red Pública.

Indicó que estas acciones han contribuido de manera significativa a la mejora de la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes, reafirmando el compromiso del SNS con el fortalecimiento del sistema público de salud y el acceso equitativo a servicios quirúrgicos de calidad.

En el marco de la conmemoración, este 10 de enero, del Día Nacional del Cirujano, la institución felicitó y reconoció el esfuerzo, vocación y alto sentido humano de los cirujanos dominicanos, quienes con su entrega y profesionalismo han hecho posible alcanzar este récord histórico de cirugías.

