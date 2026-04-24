La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) informó que la implementación del modelo de per cápita ajustado por riesgo en el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud avanza conforme a lo establecido en la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), aprobada en octubre de 2025, cuya aplicación está prevista a partir de la dispersión correspondiente al 1 de mayo de 2026.

En ese sentido, ADARS señaló que se encuentran dadas las condiciones operativas para su ejecución, lo que permitirá dar paso a uno de los cambios más trascendentales en la evolución del sistema de salud dominicano.

La organización valoró esta medida como un hito en la toma de decisiones responsables por parte de las autoridades, quienes han asumido con determinación la necesidad de corregir distorsiones estructurales acumuladas durante años y de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

“Esta es una decisión que marca un antes y un después. Por primera vez se aborda de manera directa una realidad que requería atención, garantizando un sistema más justo, equilibrado y sostenible en el tiempo”, señaló ADARS.

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Asimismo, indicó que la resolución establece que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) notificará los valores de dispersión a cada Administradora de Riesgos de Salud (ARS), lo que permitirá la implementación de un esquema basado en criterios objetivos como la edad y el sexo, alineando los recursos con las necesidades reales de la población afiliada.

La entidad precisó que no se trata de una medida aislada ni nueva, ya que en sistemas de salud comparables se utiliza la cápita diferenciada por sexo y edad para definir el financiamiento del aseguramiento.

ADARS subrayó que este proceso no afecta a los afiliados ni implica cambios en sus derechos o coberturas, ni supone aumentos en la cotización de estos ni de los empleadores, sino que fortalece las bases del sistema para garantizar su continuidad y calidad en el largo plazo.

“Estamos ante una medida que protege no solo el presente del sistema, sino también su futuro. Se trata de preservar el patrimonio de la seguridad social para las próximas generaciones, asegurando que el sistema pueda seguir respondiendo a las necesidades de la población”, agregó la entidad.

ADARS reiteró su compromiso de acompañar este proceso de implementación, aportando su experiencia técnica y operativa, y trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar una transición ordenada y efectiva hacia un modelo más equitativo y sostenible.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más